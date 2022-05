De mobiele telefoon van de Spaanse premier Pedro Sánchez werd vorig jaar gehackt met spyware. Er werden daarbij ook gegevens gestolen van het apparaat. Dat zei de minister van het Presidentschap, Félix Bolaños, maandag op een met spoed bijeengeroepen persconferentie.

De hacking vond plaats tussen mei en juni 2021 met behulp van de spyware Pegasus, zei Bolaños. Ook de telefoon van minister van Defensie Margarita Robles werd gekraakt. Informatie over de hacking is doorgegeven aan justitie, schrijft de Spaanse krant El País.

Lees ook: Tientallen Catalaanse politici afgeluisterd met Pegasus spyware

De Pegasus-software werd ontwikkeld door de Israëlische firma NSO en wordt gebruikt door regeringen en inlichtingendiensten in verschillende landen. De software heeft de laatste weken in Spanje veel aandacht getrokken na berichten in de media dat het tussen 2017 en 2020 op grote schaal werd gebruikt door de regering om Catalaanse separatistische leiders en activisten te bespioneren.

De hacking vond plaats tussen mei en juni 2021 met behulp van de spyware Pegasus, zei Bolaños. Ook de telefoon van minister van Defensie Margarita Robles werd gekraakt. Informatie over de hacking is doorgegeven aan justitie, schrijft de Spaanse krant El País.De Pegasus-software werd ontwikkeld door de Israëlische firma NSO en wordt gebruikt door regeringen en inlichtingendiensten in verschillende landen. De software heeft de laatste weken in Spanje veel aandacht getrokken na berichten in de media dat het tussen 2017 en 2020 op grote schaal werd gebruikt door de regering om Catalaanse separatistische leiders en activisten te bespioneren.