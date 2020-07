Berichtendienst Telegram heeft een anti-trustklacht neergelegd bij de Europese Unie. Telegram heeft het over oneerlijke handelspraktijken van Apple rond de App Store.

Telegram heeft een formele klacht ingediend bij Europa tegen de handelspraktijken van Apple. Het nieuws staat te lezen bij The Financial Times en is door Telegram bevestigd aan de gespecialiseerde website TechCrunch. Telegram klaagt volgens FT met name over het monopolie van Apple rond de App Store. Het bedrijf vindt dat je apps zoals Telegram ook buiten de App Store zou moeten kunnen installeren op een iPhone of ander Apple-toestel. Ook zou Apple onterecht een gamingplatform tegengehouden hebben dat Telegram in 2016 wou lanceren via de App Store.

Daarnaast is de 30 procent kennelijk een doorn in het oog: dat is het percentage dat ontwikkelaars moeten afstaan aan Apple voor álle inkomsten die in de app gegenereerd worden - de zogeheten 'in-app' aankopen. Telegram betwist de stelling dat Apple deze inkomsten echt nodig heeft om de online winkel draaiende te houden. Tijdens de hoorzittingen kreeg Apple-ceo Tim Cook daar overigens ook enkele vragen over. "Wat belet u om dit tarief op te trekken tot pakweg 50%?", vroeg een congreslid. Cook pareerde die vraag met het antwoord dat het tarief van 30 procent nooit gewijzigd is sinds de lancering van de App Store.

Telegram staat niet alleen met deze en soortgelijke klachten. Eerder diende ook Spotify al een klacht in bij de Europese Unie. En ook het Japanse Rakuten ging hen al voor. De Europese Commissie is ondertussen wel al met een onderzoek gestart naar mogelijk machtsmisbruik door Apple.

Telegram-topman Pavel Durov heeft enkele dagen geleden nog een publieke blogpost online gezet. "7 redenen waarom elke iPhone-gebruiker ongerust moet zijn over de 30% heffing in de App Store", is de niet mis te verstane titel van het bericht.

Telegram heeft een formele klacht ingediend bij Europa tegen de handelspraktijken van Apple. Het nieuws staat te lezen bij The Financial Times en is door Telegram bevestigd aan de gespecialiseerde website TechCrunch. Telegram klaagt volgens FT met name over het monopolie van Apple rond de App Store. Het bedrijf vindt dat je apps zoals Telegram ook buiten de App Store zou moeten kunnen installeren op een iPhone of ander Apple-toestel. Ook zou Apple onterecht een gamingplatform tegengehouden hebben dat Telegram in 2016 wou lanceren via de App Store.Daarnaast is de 30 procent kennelijk een doorn in het oog: dat is het percentage dat ontwikkelaars moeten afstaan aan Apple voor álle inkomsten die in de app gegenereerd worden - de zogeheten 'in-app' aankopen. Telegram betwist de stelling dat Apple deze inkomsten echt nodig heeft om de online winkel draaiende te houden. Tijdens de hoorzittingen kreeg Apple-ceo Tim Cook daar overigens ook enkele vragen over. "Wat belet u om dit tarief op te trekken tot pakweg 50%?", vroeg een congreslid. Cook pareerde die vraag met het antwoord dat het tarief van 30 procent nooit gewijzigd is sinds de lancering van de App Store.Telegram staat niet alleen met deze en soortgelijke klachten. Eerder diende ook Spotify al een klacht in bij de Europese Unie. En ook het Japanse Rakuten ging hen al voor. De Europese Commissie is ondertussen wel al met een onderzoek gestart naar mogelijk machtsmisbruik door Apple.