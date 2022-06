Berichtendienst Telegram heeft nu 700 miljoen maandelijks actieve gebruikers, en is daarmee ook op zoek naar een manier om geld te verdienen.

De nieuwe abonnementsfunctie is een 'premium' versie van Telegram, waarmee je extra instellingen krijgt. Hoeveel zo'n abonnement kost, is momenteel nog niet vrijgegeven, maar het lijkt erop dat het zo'n 5 euro per maand zal worden. Bij de nieuwe functies is bijvoorbeeld de mogelijkheid om bestanden tot 4 GB te versturen, waar dat voor gratis gebruikers 2 GB is. Je zal ook meer kanalen kunnen volgen, tot duizend in plaats van de huidige 500. Premium gebruikers kunnen vier accounts in de app aanmaken en krijgen ook 'chat mappen' waarin ze tot 200 chats per map kunnen stockeren.

Veelgebruikers

Het lijkt dus in de eerste plaats een functie die vooral zakelijke veelgebruikers en bedrijven met een stevige socialemediapoot moet aanspreken. Telegram is hiermee meteen ook een van de eerste chatapps die met een premium abonnement komt. Concurrenten als Signal, WhatsApp en andere berichtendiensten hebben die stap vooralsnog niet durven nemen.

De abonnementenfunctie is niet de eerste poging van Telegram om geld in het laatje te brengen. Eerder probeerde het bedrijf van Pavel Durov, oorspronkelijk uit Rusland maar tegenwoordig met hoofdkantoor in Dubai, al een blockchain token platform uit te bouwen. Dat liep echter tegen een muur van technische en wettelijke problemen aan.

