De ene ingesproken boodschap is belangrijker dan de andere. Met visual voicemail kunnen Telenet-klanten met een iPhone voortaan zelf beslissen in welke volgorde ze de berichten beluisteren.

Dankzij visual voicemail hoef je niet meer naar het voicemailnummer van je mobiele operator te bellen, 5555 in het geval van Telenet, maar worden de opgenomen berichten automatisch naar je smartphone gestuurd. In een overzichtelijk lijstje kies je vervolgens zelf in welke volgorde je de voicemails wil beluisteren. Je kan de desbetreffende contacten vanuit dit menu ook met één druk op de knop terugbellen.

Verre van nieuw

Visual voicemail is trouwens verre van nieuw. Het snufje zat al op de oer-iPhone uit 2007, maar het zou nog vele jaren duren voordat een Belgische operator de dienst ook daadwerkelijk ging ondersteunen. De late primeur was in de zomer van 2012 voor Mobistar - het huidige Orange Belgium. Eind 2017 maakte deze operator de functie ook beschikbaar voor Android-toestellen.

Ook Base biedt zijn klanten visual voicemail aan, op iOS en Android, en dat al sinds 2014. Omdat Base al sinds 2015 in handen is van Telenet, is het opmerkelijk te noemen dat de Mechelse kabelaar er nu pas zelf werk van maakt - en dan vooralsnog alleen voor iPhone-gebruikers. Of en wanneer Android-klanten van Telenet visual voicemail krijgen, is niet bekend. Meer over de werking op iPhones wordt uitgelegd op deze webpagina.

Voor de volledigheid: Proximus biedt nog altijd geen ondersteuning voor visual voicemail.

Dankzij visual voicemail hoef je niet meer naar het voicemailnummer van je mobiele operator te bellen, 5555 in het geval van Telenet, maar worden de opgenomen berichten automatisch naar je smartphone gestuurd. In een overzichtelijk lijstje kies je vervolgens zelf in welke volgorde je de voicemails wil beluisteren. Je kan de desbetreffende contacten vanuit dit menu ook met één druk op de knop terugbellen.Visual voicemail is trouwens verre van nieuw. Het snufje zat al op de oer-iPhone uit 2007, maar het zou nog vele jaren duren voordat een Belgische operator de dienst ook daadwerkelijk ging ondersteunen. De late primeur was in de zomer van 2012 voor Mobistar - het huidige Orange Belgium. Eind 2017 maakte deze operator de functie ook beschikbaar voor Android-toestellen.Ook Base biedt zijn klanten visual voicemail aan, op iOS en Android, en dat al sinds 2014. Omdat Base al sinds 2015 in handen is van Telenet, is het opmerkelijk te noemen dat de Mechelse kabelaar er nu pas zelf werk van maakt - en dan vooralsnog alleen voor iPhone-gebruikers. Of en wanneer Android-klanten van Telenet visual voicemail krijgen, is niet bekend. Meer over de werking op iPhones wordt uitgelegd op deze webpagina.Voor de volledigheid: Proximus biedt nog altijd geen ondersteuning voor visual voicemail.