Met hun krachtenbundeling willen Telenet, Mediahuis en Proximus niet zozeer marktaandeel van concurrent DPG Media wegsnoepen. Dat zegt Telenet-topman John Porter. 'Wel willen we digitale inkomsten die we zijn kwijtgespeeld, terugwinnen van Google en andere digitale spelers.'

Telenet bezit onder meer tv-zenders Vier, Vijf en Zes. Mediahuis geeft kranten als Het Nieuwsblad en De Standaard uit. Ook Pebble Media en Skynet Advertising (Proximus) zijn betrokken in de samenwerking. Zij regelen de advertenties op verschillende populaire websites. Die bedrijven gaan samen een nationale reclameregie oprichten. Door hun krachten en data te bundelen, gaan ze in concurrentie met de reclamemachine van DPG Media, dat nu al adverteerders kan verleiden met een crossmediaal aanbod van tv, kranten en websites.

Telenet-topman Porter noemt het 'een sterke combinatie van nummers twee'. 'DPG heeft de lat vrij hoog gelegd op vlak van crossplatform-mogelijkheden', zegt hij. 'Maar het is niet zozeer de bedoeling marktaandeel van DPG Media te veroveren. Het gaat meer om het terugwinnen van digitale inkomsten die we in de loop der tijd zijn kwijtgespeeld. De echte druk op de advertentiemarkt komt van Google, YouTube en andere digitale spelers.'

'Manieren vinden om data te delen'

Elke partner beschikt over data die kunnen dienen voor adverteerders, maar hoe de groep die gegevens zal bundelen, is volgens Porter nog geen uitgemaakte zaak. 'Zeker is wel dat we binnen de standaarden van data privacy gaan werken. Voor data over brede trends, dus niet op het niveau van de gezinnen, zullen we wel manieren vinden om te delen.'

Porter sprak ook over Streamz en zei niet uit te sluiten dat die nieuwe streamingdienst, van DPG Media en Telenet, op termijn ook de stap naar Wallonië zal zetten. 'Maar first things first', tempert Porter. 'Laat ons eerst op gang komen in Vlaanderen en de distributie via Proximus, Orange en andere platformen doorgang laten vinden.'

Cijfers over de abonnementenverkoop van Streamz geeft het bedrijf niet vrij, want dat doen concurrenten ook niet.

