De kwaliteit van de drie mobiele netwerken is van uitstekende kwaliteit volgens telecomregulator BIPT. Maar in absolute downloadsnelheid doet Base het opmerkelijk beter.

Het BIPT test jaarlijks de kwaliteit van de mobiele netwerken op verschillende manieren. Het concludeert daarbij dat zowel voor spraak als data de drie netwerken uitstekend presteren en dit zowel in landelijke, gemiddeld bevolkte en dichtbevolkte gebieden. Zo haal je in ons land gemiddeld een downloadsnelheid van 80,6 Mbps op het mobiele netwerk. In 2019 was dit nog 62,9 Mbps.

Data

Kijken we naar de downloadsnelheid dan is Base, een dochter van Telenet, veruit de snelste. Hier stelt het BIPT snelheden van gemiddeld 99,5 Mbps vast. Bij Proximus is dat 74,1 Mbps en bij Orange 68,3 Mbps. Ook bij de tien procent traagste metingen doet Telenet het met 16,3 Mbps opvallend beter dan haar concurrenten (beiden ongeveer 10 Mbps).

Maar download is niet alles. Voor het verzenden van data scoort Orange (28,9 Mbps) het best, gevolgd door Proximus (26,3 Mbps) en Telenet/Base (24,1 Mbps). Het BIPT nuanceert dat snelheid niet de enige factor is die een goede mobiele ervaring garanteert, zo levert het netwerk van Proximus bijvoorbeeld wel de beste resultaten voor videostreaming. Al gaat het hier in praktijk om minimale verschillen. In het rapport dat onze redactie inkeek gaat het om 99,4 procent succes rate ten opzichte van 99,3 en 99,2 procent bij Orange en Telenet.

Spraak

Ook over de kwaliteit van de gesprekken is de regulator tevreden. 99,8 procent van de gesprekken kennen geen onderbreking. Bij Proximus komen de gesprekken het snelst tot stand. Bij Orange en Telenet/Base is de spraakkwaliteit iets beter. Al benadrukt de regulator dat die verschillen nauwelijks merkbaar zijn voor het menselijk oor.

Druk Vs. dunbevolkt

Voor de drie operatoren samen heb je in landelijke gebieden en op wegen de laagste kans, 99,4 procent, dat een oproep lukt. In gemiddelde steden is dat 99,7 procent. In grote steden is dat 99,8 procent. Ook de spraakkwaliteit ligt hoger in grote steden. Dat is mogelijk te verklaren omdat drukbevolkte gebieden beter zijn uitgerust met telecomapparatuur.

Een vergelijkbaar verhaal voor data. In landelijke gebieden en op wegen haalt het BIPT een gemiddelde downloadsnelheid van 70,7 Mbps. In gemiddelde steden is dat 83,5 Mbps, in grote steden stijgt dat tot 92,5 Mbps. Voor uploads geldt dezelfde trend: hoe groter de stad, hoe sneller het resultaat.

De resultaten zijn voor alle duidelijkheid gemiddelde cijfers. Het kan perfect zijn dat je thuis veel hogere of lagere snelheden haalt. Maar het gaat om een combinatie van 7800 oproepen en 60.000 testen voor data tussen 17 september en 10 oktober. In totaal werd er ook 11.000 kilometer op gewestwegen, secundaire wegen en landelijke wegen afgelegd om de metingen uit te voeren.

Voor 2021 gaat het BIPT haar testen uitbreiden naar het spoornetwerk. Hiervoor zal het in treinen sondes plaatsen om de kwaliteit van het netwerk in de treinen te meten.

