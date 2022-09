Telecomregulator BIPT legt Telenet een boete op van 190.000 euro. De operator had een site onvoldoende beschermd tijdens storm Eunice. Nadien was het ook nalatig met de fysieke beveiliging.

Het gaat om een gebouw waar aggregatiepunten van coaxnetwerk en glasvezel op lokaal niveau samenkomen, en een switching office, waar het mobiele en vaste verkeer wordt verbonden met datacenters. Waar het incident precies plaatsvond en exacte details over de omstandigheden zijn om vertrouwelijkheidsredenen niet bekend.

Tent kon wegvliegen

Het BIPT verwijt Telenet een aantal zaken. Het gebouw was al voor de storm beschadigd en werd daarom tijdens de storm beschermd met een tent, wat volgens de regulator op zich ook voor risico's zorgde. Die tent dreigde later weg te vliegen, met een risico dat de schoorsteen of airconditioning van het gebouw kon beschadigd worden.

Tegelijk is het BIPT niet opgezet dat Telenet nadien niet op tijd antwoordde op vragen om informatie en foto's van de schade, waarop de dienst Netwerkveiligheid zelf ter plaatse ging voor een inspectie. Daarbij stelde de regulator vast dat de bewakingsagent die onbevoegden van de beschadigde site moest weghouden geen identiteitscontrole uitvoerde.

Netwerk niet rechtstreeks in gevaar

De incidenten hebben nooit een rechtstreekse impact op het netwerk gehad. Zo werd alle apparatuur in het gebouw al voor de storm afgeschakeld. Maar het risico van onbeschikbaarheid is volgens de regulator groot geweest en Telenet moest ingrijpen om functionaliteiten te migreren of voor redundantie te zorgen.

Ook dat er met een tent werd gewerkt is duidelijk niet naar de zin van de regulator. Tegelijk zegt de regulator dat het tijdens storm Eunice met de belangrijkste operatoren heeft samengezeten en elke twee uur een statusupdate van de netwerken vroeg. Telenet heeft daar niet elke keer op geantwoord stelt het. Telenet zelf kan nog wel in beroep gaan tegen de boete.

