Telenet past haar bundels licht aan. Het aanbod en de prijzen blijven blijven identiek, op één nieuwe abonnementsformule na.

Alle triple en quadruple play bundels (internet/tv/vaste telefonie en internet/tv/vaste en mobiele telefonie) vallen nu onder de 'Wigo' productnaam. Daarmee verdwijnen Whop en Whoppa definitief uit het aanbod, al lag de focus bij Telenet al een tijdje op Wigo-bundels.

Wigo zelf blijft ongewijzigd. Wel komt er 'Wigo S' bij, een lichtere variant met 100 Mbps downloadsnelheid en een datalimiet van 200 gigabyte. Die kost 83 of 93 euro per maand afhankelijk of het mobiele abonnement 3 of 6 gigabyte bevat.

Internet, vaste telefonie en digitale tv zonder mobiel abonnement heet voortaan Wigo Home (200 Mbps zonder datalimiet) en Wigo Home S (100 Mbps met 200 gigabyte per maand). Bundels die enkel digitale TV en vast internet combineren blijven zowel inhoudelijk als qua naamgeving ongewijzigd. Ook blijven de individuele producten apart verkrijgbaar.