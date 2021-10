De telecombedrijven Telenet en Ericsson breiden hun partnership verder uit. Met de verlenging van het bestaande contract zal Ericsson niet alleen instaan voor het ontwerp en de optimalisering van het netwerk van Telenet, maar ook voor het uitrollen van 5G-hardware en de integratie daarvan in de bestaande mobiele infrastructuur.

Ericsson is sinds 2017 is een partner van Telenet voor de operationele afhandeling van de mobiele activiteiten. Vandaag is het Zweedse telecombedrijf al verantwoordelijk voor alle monitoringactiviteiten van het mobiele netwerk van Telenet en eerder dit jaar werd Ericsson gekozen voor de ontwikkeling van het 5G-radio acces netwerk (RAN) van de Mechelse 'kabelaar'.

In het uitgebreide partnership zal Ericsson Telenet gaan helpen om 5G tijdig en zo efficiënt mogelijk uit te rollen. Om dat te realiseren zal Ericsson vijftien mobiele netwerkexperts van Telenet in dienst nemen via CAO 32bis-regeling, welke de rechten van de werknemers waarborgt. Dit moet de Zweden in staat stellen om 'de nieuwste technologie op het gebied van automatisering, machinaal leren en AI in te zetten om de prestaties van het mobiele en vaste netwerk van Telenet te verbeteren', zo klinkt het.

Verder zal Ericsson vanaf 1 juli 2022 de monitoring van het vaste netwerk van Telenet overnemen. Dit betekent dat een aantal Telenet-medewerkers op zoek moet naar een andere functie. 'We zullen onze verantwoordelijkheid nemen voor de betrokken werknemers en hen helpen zoeken naar loopbaanalternatieven binnen of buiten Telenet met een aanpak op maat voor omscholing en hertewerkstelling', aldus Telenet.

