Telecomoperator Telenet en netbeheerder Fluvius richten een nieuw infrastructuurbedrijf op om supersnelle glasvezelverbindingen uit te rollen in Vlaanderen. Daarover bereikten ze een bindend akkoord. Doel is een dekkingsgraad van 78 procent tegen 2038.

Al in oktober vorig jaar hadden Telenet en Fluvius een intentieovereenkomst over de samenwerking gesloten. Nu zijn ze eruit: ze richten een nieuw infrastructuurbedrijf op waarin ze hun vaste netwerkactiva onderbrengen. Telenet krijgt 66,8 procent in handen, Fluvius 33,2 procent.

Joint-venture

Dat nieuwe bedrijf krijgt de voorlopige werknaam 'Netco' mee en zal haar hoofdzetel in Mechelen, niet binnen Telenet maar dus wel in de buurt, krijgen. De CEO zal worden aangeduid door de toekomstige raad van bestuur.

Telenet en Fluvius zeggen wel dat ze open staan voor extra partners, stel dus dat een glasvezelbedrijf of een bank/investeerder wil instappen, dan is dat bespreekbaar. Of de vraag of Telenet op termijn minder dan 50 procent van de aandelen zou accepteren blijft het stil. 'We willen momenteel vooral beginnen,' zegt CEO John Porter.

Naar verwachting kan de joint venture begin volgend jaar (2023) van start gaan. Telenet zal zowat 170 medewerkers overplaatsen naar het bedrijf, dat ook 50 nieuwe personeelsleden wil aantrekken. Van Fluvius maakt niemand de overstap. Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius, zegt dat werknemers die vandaag met kabelactiviteiten bezig zijn, worden ingezet voor de energietransitie. Wel garandeert hij een vlotte overdracht van de activa die naar Netco wordt gezet.

John Porter, CEO Telenet en Frank Vanbrabant, CEO Fluvius © .

De deal betekent ook een einde aan de pachtovereenkomst tussen Fluvius en Telenet. Telenet huurt al jaren een derde van haar netwerk van Fluvius. Die overeenkomst vervalt hierdoor. Beiden verwachten dat Newco na zeven jaar uit de rode cijfers zal zijn, maar men benadrukt daarbij dat er vanaf dag 1 een positieve cashflow zal zijn. Telenet is immers vanaf dat moment al klant, voorlopig de enige, van het netwerk.

22 procent blijft op coax

Telenet en Fluvius willen tegen 2038 78 procent van Vlaanderen voorzien van glasvezel. Daarmee legt het de ambitie een stuk lager dan Proximus. Daar wil men tien jaar eerder, tegen 2028, boven de zeventig procent zitten en tegen 2032 aan 95 procent.

Bovendien gaat het bij Proximus over heel België, terwijl Telenet net focust op het dichter bevolkte Vlaanderen waar de gemiddelde kostprijs voor een aansluiting in principe lager ligt.

Dat netwerk komt er door het zelf aan te leggen, maar ook in 'samenwerking met externe partners'. Volgens Telenet en Fluvius gaat het om een investering van 2 miljard euro, waarvan het gros in de komende acht jaar. Overigens brengt de telecomoperator ook zijn beperkte netwerkactiviteiten in Brussel en Wallonië in in het nieuwe bedrijf.

Wie geen FTTH krijgt, blijft op coax zitten. Maar John Porter wil die technologie nog niet afschrijven. 'We hebben vandaag al 1 Gbps voor onze klanten en de ontwikkeling van docsis 4.0 komt op snelheid. Daarmee halen we vandaag al 8,5 Gbps in ons labo in Mechelen,' zegt Porter aan Data News.

Docsis 4.0 staat gepland voor 2024. Porter verwacht dat de huidige topsnelheid van 1 Gbps zeker volstaat tot dan. Maar wat klanten zonder glasvezel concreet qua snelheid mogen verwachten de komende jaren, laat staan binnen tien jaar, is nog niet duidelijk.

Dat het om 'maar' twee miljard euro investering gaat, veel minder dan Proximus en Fiberklaar investeren, relativeren de twee spelers. Porter zegt daarover dat een groot deel van het netwerk, specifiek vanaf de node, al uit glasvezel bestaat en dus vooral de laatste paar honderd meter tot de woning moet worden aangepakt. Al is dat bij Proximus ook het geval.

Wel klinkt het dat er de afgelopen jaren al sterk in geïnvesteerd in synergie waardoor het mogelijk moet zijn om glasvezel door bestaande buizen te blazen, wat sneller en goedkoper werkt dan een volledig nieuwe infrastructuur aanleggen.

Marktverstoring

De samenwerking tussen beide bedrijven is overigens niet onbesproken: vorige maand opende de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) er een onderzoek naar. De concurrentiewaakhond neemt onder de loep of het marktverstorend is dat Fluvius via intercommunales in handen is van alle Vlaamse gemeenten. De gemeenten spelen namelijk een belangrijke rol in de vergunningsprocedures en de coördinatie van de werken om de netwerken aan te leggen, ook bij de plannen van Telenet-concurrent Proximus.

Proximus-CEO Guillaume Boutin hamerde enkele weken geleden nog op de nood aan 'een gelijk speelveld voor iedereen op het vlak van infrastructuur'.

Wel benadrukken Porter en Vanbrabant dat hun netwerk 'open en niet-discriminerend' zal zijn. Dat wil zeggen dat Telenet in principe hetzelfde betaalt voor gebruik van dat netwerk als een andere concurrent (bijvoorbeeld Orange).

