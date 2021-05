Telecomoperator Telenet en YES.be, specialist in ICT voor het onderwijs, slaan de handen in elkaar om het onderwijs te digitaliseren. Ze bieden scholen van het lager, secundair en hoger onderwijs internetaansluitingen, wifi-netwerken, laptops, software, beveiliging en technische ondersteuning aan.

Dat kondigen Telenet en YES.be woensdag aan.

In december maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekend dat de Vlaamse regering maar liefst 375 miljoen euro zou investeren in de digitalisering van het onderwijs: dat wordt ook wel de digisprong genoemd. Het ICT-budget van het onderwijs lag in 2019 immers nog op 32 miljoen euro. Volgens minister Weyts wordt de digisprong uitgerold vanaf het schooljaar 2021-2022 en hebben de scholen twee volledige schooljaren tijd om die digitale sprong te maken.

Maar digitaliseren is meer dan laptops aankopen, weten ze bij Telenet en YES.be. Met hun gezamenlijk aanbod willen ze de scholen niet alleen van internetverbinding voorzien, maar ook van laptops, software, beveiliging en technische ondersteuning.

Laptops heroplappen

Negen op de tien Vlaamse basisscholen en middelbare scholen hebben al bijna tien jaar toegang tot breedbandinternet van Telenet. YES.be maakt op zijn beurt deel uit van Eurosys, dat bedrijven al meer dan 30 jaar helpt op het vlak van ICT en dat die hulp ook al tien jaar aan scholen aanbiedt. ICT-coördinatoren die weten wat de school nodig heeft voor de digisprong, kunnen hun keuze maken uit het aanbod van diensten en producten, maar scholen kunnen ook een beroep doen op een digitale coach van YES.be. Met de YES-academy zorgt YES.be voor een digitaal kennisplatform, waar leerlingen, leerkrachten en zelfs ouders ondersteuning en opleidingen vinden. YES-365 moet er dan weer voor zorgen dat leerlingen en leerkrachten vanuit één digitale werkplek veilige toegang hebben tot hun laptop en hun software.

Afgeschreven, maar werkende laptops schenken Telenet en YES.be aan de vzw Ondernemers voor een Warm België. Daar zullen ze worden leeggemaakt, nagekeken, geüpdatet en opnieuw uitgerust, voor ze een tweede leven krijgen bij kwetsbare gezinnen.

