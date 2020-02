Het Groothertogdom Luxemburg zal binnenkort nog maar één kabelbedrijf hebben. De twee bestaande operatoren, Eltrona en SFR-Coditel, worden samengevoegd. Telenet zal de helft van de aandelen in handen hebben van de eengemaakte maatschappij.

Telenet is al enkele jaren in Luxemburg actief met SFR-Coditel. Het kreeg die activiteiten in 2017 in handen in het kader van de overname van de activiteiten van SFR-Coditel Belgium. Er komt nu een herschikking van de activiteiten van Telenet in het groothertogdom. Eltrona neemt de activiteiten van SFR-Coditel over, maar tegelijkertijd krijgt Telenet aandelen van Eltrona in handen. Onder meer omdat Post Luxembourg haar belang in Eltrona aan Telenet verkoopt.

De eengemaakte kabelmaatschappij zou in april van start moeten gaan. Eltrona zal daarin een belang hebben van 50 procent en een aandeel, Telenet zal 50 procent min een aandeel in handen hebben. "Dit strategische partnership is een ideale oplossing, zowel voor Telenet als voor Eltrona", stelt Telenet-topman John Porter in een persbericht. "Elke partij beschikt over complementaire vaardigheden en we zijn van mening dat de combinatie hiervan zal leiden tot de ontwikkeling van een aantrekkelijk gezamenlijk aanbod van telecomdiensten (televisie, internet, mobiele telefonie) op de steeds veranderende Luxemburgse markt."

