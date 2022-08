Telenet begeeft zich op de energiemarkt. Met een investering in June Energy willen de twee elkaar versterken.

June Energy is een Antwerps bedrijf dat je stroomverbruik analyseert. Die inzichten geven je in combinatie met hun algoritmes advies rond energie en de beste energie-aanbieder op dat moment. Het bedrijf haalde in het verleden al eens 430.000 euro en 2,1 miljoen euro op. Nu komt daar drie miljoen euro bij van Telenet.

De investering gaat verder dan geld. De twee bedrijven gaan partneren. Telenet wil zo een centralere rol spelen in het digitaal leven van de consument en zet bij deze haar eerste stappen op de energiemarkt. Het denk daarbij onder meer aan de mogelijkheid om ook energiegegevens te beheren en tarieven (voor energie) te optimaliseren.

June Energy wil de investering gebruiken om haar productontwikkeling te versnellen. Tegelijk kan de samenwerking met Telenet interessant zijn om hun product op grotere schaal en naar een breder publiek te vermarkten. June heeft sinds 2020 ook een partnerschap met KBC en een integratie in de app van de bank.

June Energy is een Antwerps bedrijf dat je stroomverbruik analyseert. Die inzichten geven je in combinatie met hun algoritmes advies rond energie en de beste energie-aanbieder op dat moment. Het bedrijf haalde in het verleden al eens 430.000 euro en 2,1 miljoen euro op. Nu komt daar drie miljoen euro bij van Telenet.De investering gaat verder dan geld. De twee bedrijven gaan partneren. Telenet wil zo een centralere rol spelen in het digitaal leven van de consument en zet bij deze haar eerste stappen op de energiemarkt. Het denk daarbij onder meer aan de mogelijkheid om ook energiegegevens te beheren en tarieven (voor energie) te optimaliseren.June Energy wil de investering gebruiken om haar productontwikkeling te versnellen. Tegelijk kan de samenwerking met Telenet interessant zijn om hun product op grotere schaal en naar een breder publiek te vermarkten. June heeft sinds 2020 ook een partnerschap met KBC en een integratie in de app van de bank.