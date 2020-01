Het tekort aan geschoold technisch personeel laat zich overal voelen, ook bij Telenet. Om daar aan te verhelpen investeert het bedrijf nu 4 miljoen euro in een Academy For Digital & Data Talent. Daarvoor sloot het een partnerschap af met KU Leuven, VUB, ULB en BeCode.

Met slechts 1,6 procent van de jongeren die in een technische of technologische richting afstuderen is het einde van 'the war for talent' nog lang niet in zicht. Agoria schat zelfs in dat rond 2030 één op de tien vacatures ter zake niet ingevuld zal raken bij gebrek aan werknemers met relevante digitale vaardigheden.

Bijscholing is dus vereist, en Telenet wil daarop inzetten. De komende vijf jaar wil het bedrijf uit Mechelen vier miljoen euro investeren in een Academy For Digital & Data Talent die ervoor moet zorgen dat het eigen personeel zijn technische vaardigheden en digitale kennis op peil houdt. "Op die manier willen we lifelong employability creëren", zegt chief corporate affairs officer Ann Caluwaerts. "We willen onze medewerkers vaardigheden en kennis laten vergaren die ze doorheen hun hele loopbaan de arbeidsmarkt kunnen inzetten."

Om haar academy te realiseren gaat Telenet een partnerschap aan met KU Leuven, VUB, ULB en de programmeerschool BeCode. Die zullen de nodige opleidingen aanbieden aan het Telenetpersoneel, en dan in eerste instantie de 200 medewerkers uit de IT-, data- en ingenieursdepartementen. "Om te beginnen gaat het om een pythontraining in samenwerking met BeCode en een opleiding rond AI die voorzien wordt door de ULB", aldus Caluwaerts. "Het is de bedoeling om dat stelselmatig uit te breiden met meer trajecten. Want we hebben samen met de universiteiten in totaal 118 thema's voor trainingsprogramma's gedefinieerd."

