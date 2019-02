Telenet komt met tv-bundel zonder digicorder

YUGO, zoals de nieuwe bundel heet, is een vast internetabonnement van 200 Mbps (zonder datalimiet) gecombineerd met een mobiel abonnement van 1 of 2 simkaarten die samen 20 gigabyte per maand en 150 belminuten (per simkaart) bieden. Daarbij komt ook de YUGO tv-app, die de digibox vervangt.

Die app bundelt de 20 populairste zenders, maar ook Play (met onder meer HBO-reeksen). Net zoals de 'klassieke' digibox zijn tv-programma's live of tot zeven dagen te herbekijken (6 dagen bij de Medialaan-zenders). Reclame bij uitgesteld kijken is doorspoelbaar (behalve bij Medialaan-zenders, tenzij het om een opname gaat). Opnames gebeuren in de cloud en blijven zestig dagen beschikbaar. Totaalprijs van het abonnement (ongeacht of het met 1 of 2 simkaarten is): 100 euro per maand.

Welke zenders zitten in YUGO? Eén, Canvas, ketnet, VTM, Vitaya, Q2, CAZ, VTMKzoom, CADET, VIER, VIJF, ZES, Discovery Vlaanderen, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr, VICE, Fox en National Geographic.

Telenet benadrukt dat het geen mainstream product is, maar wel aan de noden beantwoordt van de moderne consument. "Dit is een disruptieve periode in de televisie-industrie. Mensen kijken vandaag anders naar tv," zegt Telenet-CEO John Porter. "Aanvankelijk wezen we daarvoor naar de generatiewissel, maar we zien dat de trend doorheen verschillende generaties loopt. Mensen kijken vandaag anders en zijn daarvoor niet verankerd aan de woonkamer."

Niet enkel op smartphone

"We vergeten het eerste scherm zeker niet. Je kan eenvoudig een programma naar je tv sturen met de cast-knop," zegt Jeroen Bronselaer, marketingverantwoordelijke bij Telenet. Concreet loopt dat via uw Apple TV of Chromecast. Dat laatste apparaatje kunnen klanten goedkoper aanschaffen bij Telenet voor 5 euro.

Het vast internetabonnement is sowieso onbeperkt, maar de content van YUGO die je mobiel bekijkt wordt niet meegeteld in je dataverbruik. Die zero based rating deed het al met Wigo en kreeg de zegen van telecomregulator BIPT.

Product in ontwikkeling

Telenet benadrukt meermaals dat het niet om een mainstream product gaat, maar om een evolutief product die een groep bedient die intussen groot genoeg is.

"We willen nu een zo goed mogelijk product lanceren, maar we blijven bijsturen. Dat wil zeggen dat we kijken of en hoe we nieuwe functies kunnen toevoegen. Maar we voeren ook gesprekken met de zenders over hoe zij dat zien," zegt bronselaer.

Welke functies dat zijn, is nog niet duidelijk. Zo is het nog niet mogelijk om een programma op voorhand te downloaden om onderweg te bekijken, maar dat wordt niet uitgesloten. "Daar wordt over nagedacht", zegt Bronselaer. Ook een tablet-versie van de app is er op dit moment (nog) niet.

Extra interessant voor Telenet is dat nieuwe functies via de smartphone-app makkelijker toe te voegen zijn. "We gaan goed luisteren naar wat gebruikers verwachten, maar we kunnen ook op kortere tijd ontwikkelen. Wil je dat op de digibox doen, dan duurt dat zes tot twaalf maanden om een nieuwe functie toe te voegen, hier kan dat sneller," aldus Bronselaer.

Drie streams

Yugo heeft wel nog enkele beperkingen. Zo is de app om veiligheidsredenen niet beschikbaar op telefoons die gehackt zijn om root-toegang te krijgen. Ook is het momenteel niet mogelijk om nog extra simkaarten aan het abonnement te koppelen.

Wat dan weer wel kan, is tot drie videostreams tegelijk bekijken en de app op vijf toestellen installeren. Niet alleen de gebruikers met een Telenet(YUGO)-simkaart kunnen thuis en op verplaatsing kijken, ook een derde gebruiker, zelfs als die een Proximus- of Orange- simkaart heeft, kan de Telenet-content streamen op zijn toestel. Al telt daar het dataverbruik wel mee.

Is 100 euro per maand veel voor wat Telenet aanbiedt? Ja en neen. Wie vandaag puur online kijkt kan al voor veertig euro onbeperkt internet krijgen bij de concurrentie. Telenet gooit er natuurlijk Play bij, wat een waarde van 10-15 euro per maand heeft en twee mobiele abonnementen bij die samen 20 gigabyte per maand kunnen gebruiken, en één app die live kijken en opnamemogelijkheden voor 20 zenders samenvoegt.

Voor wie dat optimaal kan benutten biedt dat meer dan wat u apart voor die diensten zou betalen. Samengevat is het aanbod van Telenet niet goedkoop, maar krijgt u er wel flink wat voor in de plaats.

Update 16 uur:

Een derde gebruiker, die dus geen YUGO-simkaart heeft, kan toch op zijn mobiel toestel (met een niet-Telenet simkaart) tv-content bekijken. Al wordt hier het dataverbruik wel meegeteld. We hebben dit aangepast in het artikel.