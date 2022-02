Telenet is zoals verwacht in 2021 opnieuw teruggekeerd naar groei, nadat de omzet in 2020 licht gedaald was. De opbrengsten en de bedrijfswinst stegen beide met 1 procent, tot respectievelijk 2,596 miljard euro en 599 miljoen euro. Dat maakt het telecombedrijf vanochtend bekend.

De nettowinst steeg met 16 procent tot 393,6 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 1 procent, tot 1,367 miljard euro.

'Wij zijn er in 2021 in geslaagd de negatieve trend van ons opbrengstenprofiel te keren, niet alleen dankzij een fors herstel van onze media-activiteit na de impact van COVID-19 in 2020, maar ook als gevolg van een aanhoudende bescheiden stijging van onze opbrengsten uit abonnementen', zegt CEO John Porter in het persbericht.

2022 wordt voor Telenet 'ongetwijfeld opnieuw een cruciaal jaar', met twee belangrijke strategische projecten die in de volgende maanden zullen worden voltooid, aldus de CEO. 'De besprekingen met Fluvius over het Vlaamse datanetwerk van de toekomst vorderen goed, net als de strategische beoordeling van onze activiteit mobiele torens.' Het bedrijf verwacht dit jaar dan ook een organische groei van de opbrengsten en de aangepaste ebitda.

Het bedrijf stelt de uitbetaling van een brutodividend van 1,375 euro per aandeel voor.

