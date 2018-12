Telenet koopt Etterbeeks kabelnetwerk

Telenet bezit het overgrote merendeel van zijn hybrid Fiber- Coaxial netwerk maar in Etterbeek liep de uitbating ervan via een huurcontract met de gemeente. Telenet levert er diensten sinds 1997 en was als onderaannemer ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding ervan.

Maar de overeenkomst met Etterbeek loopt eind dit jaar af. Daarom besloot de gemeenteraad in oktober al in te stemmen met een verkoop aan Telenet, een transactie die op 27 december werd afgerond.

Telenet benadrukt dat de overname geen invloed heeft op de klanten in Etterbeek. Hun dienstverlening blijft dezelfde. Hoeveel Telenet betaalt voor de overname is niet bekend.