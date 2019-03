Telenet krijgt boete van 300.000 euro

De zaak draait rond de zogeheten 'Easy Switch ID', een code die op de factuur moet worden afgedrukt, en die het klanten makkelijker maakt om van provider te veranderen. Met zo'n nummer kan de nieuwe provider namelijk de overstap voor de klant regelen. Sinds juli 2017 is het verplicht om dat nummer op de factuur af te drukken.

Telenet heeft die code echter niet meegegeven op sommige facturen van professionele klanten, in de periode tussen 1 juli 2017 en eind 2018. Daarmee is het bedrijf in strijd met de wet, zo oordeelt het BIPT.

Volgens Telenet gaat het om een technisch probleem dat alleen professionele klanten trof die hun abonnement combineerden met een particulier abonnement, en heeft het geprobeerd om het nummer alsnog online mee te geven terwijl het de computerfout oploste. Voor BIPT is dat echter niet genoeg. Telenet krijgt nu dus 300.000 euro boete. Het kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.