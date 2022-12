Telenet neemt alle aandelen over van het Luxemburgse telecombedrijf Eltrona Interdiffusion. Het is voor het eerst dat Telenet de enige aandeelhouder is van een telecombedrijf buiten België.

Vijf jaar geleden nam het bedrijf uit Mechelen Coditel Luxemburg over. Dat fuseerde nadien met Eltrona, waardoor Telenet al de helft min één aandeel controleerde. Nu krijgt het dus alle aandelen in handen door het belang van de stichters over te nemen. Financiële details werden niet meegedeeld. De operatie zou binnen enkele weken afgerond moeten zijn.

Eltrona biedt in Luxemburg als kabelexploitant een ruim aanbod telecomdiensten aan (televisie, internet, mobiele telefonie) en telt er 50.000 klanten. Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 30,6 miljoen euro. Vanaf 2023 worden de activiteiten van Eltrona volledig geconsolideerd in de financiële cijfers van Telenet. Zowel voor de werknemers als voor de klanten van Eltrona verandert er voorlopig niets, klinkt het in een persbericht.

In de komende maanden zal Telenet een nieuwe CEO benoemen bij het Luxemburgse bedrijf. Karl Abelshausen, die momenteel VP Finance M&A, Integration & Tax bij Telenet is, zal in afwachting daarvan worden aangesteld als CEO ad interim. De komende maanden zullen worden gebruikt om de nieuwe strategie en bredere ambities van de onderneming te bepalen.

