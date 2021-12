Na Proximus zal ook Telenet vanaf volgende week op sommige plaatsen snelle 5G-verbindingen aanbieden aan zijn klanten met een 5G-smartphone. Dat bevestigt het telecombedrijf. Zones rond Leuven, Antwerpen en de kust komen als eerste aan de beurt.

Door politieke onenigheid is het netwerkspectrum om 5G te kunnen aanbieden in België nog niet geveild. Pas vorige week bereikten de verschillende regeringen een akkoord. De veiling kan wellicht halfweg volgend jaar plaatsvinden. In afwachting heeft telecomregulator BIPT Orange, Proximus en Telenet wel al voorlopige licenties gegeven om een (beperkte) 5G-lancering mogelijk te maken.

Proximus was tot nu toe de enige operator die al een commercieel aanbod in de markt had gezet. Telenet begint er ook mee vanaf 6 december. De operator schakelt 5G-antennes in rond Leuven, Antwerpen en de kust. Niet alle klanten zullen er meteen gebruik van kunnen maken: particulieren met een ONE- of ONEup-bundel en bedrijfsklanten met KLIK, King of Kong Business krijgen de primeur, zonder meerkost.

Voor ONE wordt de (theoretische) snelheid opgetrokken van 30 Mbps naar 150 Mbps, de andere abonnementen kunnen op 5G tot 1 Gigabit per seconde halen. Volgens Telenet zitten de echte voordelen van 5G echter in de stabiliteit en de reactiesnelheden. Daar zullen vooral bedrijfsklanten baat bij hebben. In het voorjaar van 2022 wordt 5G ook mogelijk bij de abonnementen van BASE en de overige tariefplannen van Telenet en Telenet Business. Ook Tadaam, het aanbod van tv en internet via het mobiele netwerk, krijgt 5G, maar klanten zullen er een nieuwe modem voor nodig hebben.

In de loop van volgend jaar zal Telenet de 5G-dekking verder uitbreiden naar de grote Vlaamse steden en langs de snelwegen. De operator wil het hele netwerk klaar hebben tegen 2025. In Brussel en Wallonië wacht Telenet wel met de uitrol tot de stralingsnormen het toestaan, zegt een woordvoerster. De antennes worden technisch al voorbereid, maar nog niet geactiveerd.

Door politieke onenigheid is het netwerkspectrum om 5G te kunnen aanbieden in België nog niet geveild. Pas vorige week bereikten de verschillende regeringen een akkoord. De veiling kan wellicht halfweg volgend jaar plaatsvinden. In afwachting heeft telecomregulator BIPT Orange, Proximus en Telenet wel al voorlopige licenties gegeven om een (beperkte) 5G-lancering mogelijk te maken. Proximus was tot nu toe de enige operator die al een commercieel aanbod in de markt had gezet. Telenet begint er ook mee vanaf 6 december. De operator schakelt 5G-antennes in rond Leuven, Antwerpen en de kust. Niet alle klanten zullen er meteen gebruik van kunnen maken: particulieren met een ONE- of ONEup-bundel en bedrijfsklanten met KLIK, King of Kong Business krijgen de primeur, zonder meerkost. Voor ONE wordt de (theoretische) snelheid opgetrokken van 30 Mbps naar 150 Mbps, de andere abonnementen kunnen op 5G tot 1 Gigabit per seconde halen. Volgens Telenet zitten de echte voordelen van 5G echter in de stabiliteit en de reactiesnelheden. Daar zullen vooral bedrijfsklanten baat bij hebben. In het voorjaar van 2022 wordt 5G ook mogelijk bij de abonnementen van BASE en de overige tariefplannen van Telenet en Telenet Business. Ook Tadaam, het aanbod van tv en internet via het mobiele netwerk, krijgt 5G, maar klanten zullen er een nieuwe modem voor nodig hebben. In de loop van volgend jaar zal Telenet de 5G-dekking verder uitbreiden naar de grote Vlaamse steden en langs de snelwegen. De operator wil het hele netwerk klaar hebben tegen 2025. In Brussel en Wallonië wacht Telenet wel met de uitrol tot de stralingsnormen het toestaan, zegt een woordvoerster. De antennes worden technisch al voorbereid, maar nog niet geactiveerd.