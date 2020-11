Klanten van Telenet kunnen vanaf vrijdag 13 november intekenen op de nieuwe One Number-formule. Daarmee wordt het mogelijk om het mobiele telefoonnummer aan een smartwatch met eSIM-functionaliteit te linken.

Met One Number blijft een Telenet-klant, wanneer die alleen zijn smartwatch bij zich heeft, toch verbonden om oproepen of berichten te ontvangen. Via de smartwatch en het mobiele netwerk kan daarnaast bijvoorbeeld ook muziek worden gestreamd of een locatie worden opgesnord. In België gaat het volgens de Mechelse kabelaar om een primeur.

Apple Watch Cellular maakt Belgisch debuut

Er zijn nog niet veel smartwatches die de eSIM ondersteunen. Momenteel kan One Number zelfs alleen geactiveerd worden op de Apple Watch Cellular (beschikbaar in de Watch Series 6 en Watch SE-reeks), die een dezer dagen ook in België verkrijgbaar zal zijn. Later volgen de LTE-versies van de Samsung Galaxy Watch 3 en Galaxy Watch Active 2. Eerdere generaties van de Apple Watch of Samsung Watch met eSIM die in een ander Europees land gekocht werden, zijn volgens Telenet ook compatibel.

Telenet One Number zit vanaf 13 november standaard inbegrepen in de Wigo-, Yugo- en zakelijke Klik-bundels. Elk mobiel nummer uit de bundel kan aan één eSIM gekoppeld worden. De smartwatch maakt gebruik van de inbegrepen data en belminuten.

Wat is een eSIM precies? Een eSIM of voluit embedded SIM is een kleine chip in het toestel die hetzelfde werkt als een klassieke simkaart. Ze neemt echter minder plaats in beslag, waardoor fabrikanten de vrijgekomen ruimte in smartphones en andere gadgets kunnen benutten voor andere features. Door een eSIM kunnen smartwatches zelfstandig connectie maken met het mobiele netwerk. Bij uurwerken zonder eSIM wordt de netwerkconnectie gelegd via de Bluetooth-verbinding met de smartphone, en moet een gebruiker dus ook steeds zijn telefoon bij zich dragen (wat vooral tijdens het sporten onhandig kan zijn). De eSIM-technologie zal de komende jaren naar verwachting verder uitgerold worden naar andere slimme toestellen, zoals wagens, elektrische fietsen, beveiligingscamera's, ...

