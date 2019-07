Goed nieuws voor alternatieve operatoren. De Belgische telecomregulator komt met nieuwe, lagere, tarieven die kleine spelers moeten betalen aan Telenet, Brutélé en Nethys voor toegang tot de kabel. Dat opent de deur voor meer en mogelijk goedkopere concurrentie.

Vandaag is de Belgische kabel in handen van de drie bovengenoemde spelers. Dat wil zeggen dat alternatieve telecomspelers van hen capaciteit moeten afnemen om kabeldiensten zoals vast internet en tv af te nemen.

Om te zorgen dat kleinere spelers een concurrerend aanbod kunnen aanbieden, legt de regulator daar groothandelstarieven voor op. Die zullen vanaf volgend jaar dalen. Lagere groothandelsprijzen betekent dat die alternatieve spelers zelf een goedkoper aanbod kunnen uitbrengen dat kan concurreren met Telenet, Brutélé of Nethys.

Het gaat nog niet om een definitieve beslissing, wel om een raadpleging waarover de betrokken spelers hun opmerkingen tot 6 september kunnen geven. Concreet gaat het om de wholesaletarieven voor toegang tot de netwerken van kabeloperatoren en dit voor internet tot 100 Mbps, tv of de combinatie van de twee.

Telecomregulator BIPT geeft geen gedetailleerde prijzen, maar noemt wel een hypothetisch voorbeeld waarbij de groothandelsprijs met een derde kan zakken.

Vandaag betaalt een alternatieve operator zowel bij Telenet, Brutélé als Nethys voor vast internet via de kabel (100 Mbps) 20,29 euro per maand. Dat zou kunnen zakken naar 12,61 euro (Telenet), 14,41 euro (Brutélé) of 15,94 euro (Nethys). Al varieert de prijszetting wel van de grootte van de alternatieve operator, de impact en het aanbod van digitale tv. Zo is er ook een voorbeeld waarbij de prijs voor 100 Mbps internet + tv via Nethys maar van 20,29 naar 19,04 euro zakt.

Telecomregulator BIPT zegt dat het in de berekeningen rekening houdt met verschillende factoren. Zoals de efficiëntie van een operator, het schaalvoordeel, de reeds afgeschreven investeringen, maar ook met een redelijke marge van 5-10 procent voor snelheden die boven de 200 Mbps gaan.

De bedoeling is om de tarieven eind 2019 vast te leggen. Dat wil zeggen dat alternatieve operatoren vanaf 2020 goedkoper toegang krijgen tot de kabel. Dat is onder meer interessant voor Orange, dat vandaag al digitale tv afneemt via het Telenet-netwerk. Orange biedt vandaag op basis van haar eigen 4G-netwerk al vast internet aan, maar dat is momenteel beperkt tot 150 gigabyte per maand. Met de nieuwe tarieven kan het mogelijk ook via de kabel vast internet aanbieden om zo beter te concurreren met Proximus en Telenet.