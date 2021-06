Het Europees Hof is van oordeel dat Telenet in bepaalde omstandigheden de identiteit achter IP-adressen van BitTorrent-gebruikers moet vrijgeven. Maar de zaak is nog niet definitief.

De voorlopige uitspraak, die werd ontdekt door The Register, is een zijsprong van een zaak voor de Handelsrechtbank van Antwerpen tussen Telenet en Mircom International Content Management Consulting, een bedrijf uit Cyprus dat namens acht Amerikaanse en Canadese producenten van pornofilms optreedt tegen mensen die de films illegaal hebben gedownload.

Mircom verzamelde IP-adressen van gebruikers die de films via BitTorrent hebben gedownload en eist van Telenet dat het de identiteit vrijgeeft van die mogelijke overtreders op hun netwerk. Telenet verzet zich daartegen en krijgt daarbij de steun van concurrenten Proximus en Scarlet.

De zaak begon al in juni 2019, maar de Handelsrechtbank stuurde daarop enkele vragen naar het Europees Hof van Justitie. Onder meer of het kan dat de downloaders de rechten op de films al hadden (bijvoorbeeld als ze een dvd van de film in hun bezit zouden hebben), maar ook of Mircom wel kan optreden als partij gezien het niet zelf de rechten op de films uitbaat.

Dergelijke zaken zijn in praktijk complex omdat bij P2P-downloadmethodes zoals BitTorrent de data van een bestand verspreid zit onder meerdere aanbieders en downloaders. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand een deel van de film heeft gedownload, maar nooit het volledige bestand, maar op zijn/haar beurt dat deel wel deelde met andere gebruikers enz...

Toegelaten, onder voorwaarden

Maar het Europees Hof velt nu een voorlopig oordeel waarin het onder meer stelt dat klantendata kan doorgegeven worden, zo lang dat rechtvaardig, proportioneel en niet misbruikelijk (not abusive) gebeurt. Al worden er ook kritische vragen gesteld bij de manier waarop de IP-adressen zijn verzameld.

Dat betekent niet dat die gegevens meteen worden vrijgegeven. De vragen aan het Europees Hof moesten er vooral voor zorgen dat de wetgeving in heel Europa op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd.

De zaak gaat nu terug naar Antwerpen voor een definitieve uitspraak. Welke gegevens er precies worden vrijgegeven, en hoe breed dat gaat, zal daar waarschijnlijk worden beslist.

De voorlopige uitspraak, die werd ontdekt door The Register, is een zijsprong van een zaak voor de Handelsrechtbank van Antwerpen tussen Telenet en Mircom International Content Management Consulting, een bedrijf uit Cyprus dat namens acht Amerikaanse en Canadese producenten van pornofilms optreedt tegen mensen die de films illegaal hebben gedownload.Mircom verzamelde IP-adressen van gebruikers die de films via BitTorrent hebben gedownload en eist van Telenet dat het de identiteit vrijgeeft van die mogelijke overtreders op hun netwerk. Telenet verzet zich daartegen en krijgt daarbij de steun van concurrenten Proximus en Scarlet.De zaak begon al in juni 2019, maar de Handelsrechtbank stuurde daarop enkele vragen naar het Europees Hof van Justitie. Onder meer of het kan dat de downloaders de rechten op de films al hadden (bijvoorbeeld als ze een dvd van de film in hun bezit zouden hebben), maar ook of Mircom wel kan optreden als partij gezien het niet zelf de rechten op de films uitbaat.Dergelijke zaken zijn in praktijk complex omdat bij P2P-downloadmethodes zoals BitTorrent de data van een bestand verspreid zit onder meerdere aanbieders en downloaders. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand een deel van de film heeft gedownload, maar nooit het volledige bestand, maar op zijn/haar beurt dat deel wel deelde met andere gebruikers enz...Maar het Europees Hof velt nu een voorlopig oordeel waarin het onder meer stelt dat klantendata kan doorgegeven worden, zo lang dat rechtvaardig, proportioneel en niet misbruikelijk (not abusive) gebeurt. Al worden er ook kritische vragen gesteld bij de manier waarop de IP-adressen zijn verzameld.Dat betekent niet dat die gegevens meteen worden vrijgegeven. De vragen aan het Europees Hof moesten er vooral voor zorgen dat de wetgeving in heel Europa op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd.De zaak gaat nu terug naar Antwerpen voor een definitieve uitspraak. Welke gegevens er precies worden vrijgegeven, en hoe breed dat gaat, zal daar waarschijnlijk worden beslist.