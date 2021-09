Telenet gaat samen met drie bedrijven volgend jaar testen uitvoeren om vast internet tot 1 Gbps draadloos over korte afstanden aan te bieden. Het gaat niet over 5G, maar wel over zeer hoge frequenties.

Het gaat om een project van Telenet, Unitron en Pharrowtech rond fixed wireless access (FWA). Daarbij krijg je in een gebouw vast internet dat wordt geleverd via draadloze technologie. Dat kan handig zijn op plaatsen waar het lastig of heel duur is om bekabeling te leggen, of om die bekabeling in haar geheel goedkoper te maken.

Het onderzoeksproject wil in 2022 testen uitvoeren rond internet aan hoge snelheden in huizen en bedrijven op basis van mmWaves technologie op basis van 60GHz technologie. Het gaat voor alle duidelijkheid niet over 5G-standaarden maar eerder om een experimentele technologie.

Signalen op zo'n hoge frequenties laten in principe zeer hoge snelheden toe, maar zijn doorgaans vooral geschikt op zeer korte afstanden. Idealiter zelfs zonder obstakels tussen zender en ontvanger. Bij lagere frequenties zoals bij 4G, 5G of wifi is dat minder een probleem. Ter vergelijking: de frequenties voor mobiel internet zitten ongeveer tussen 700 MHz en 3500 MHz (3,5 GHz). Wifi gebruikt meestal 2,4 Ghz of 5 GHz.

100 meter

Telenet bevestigt aan Data News dat het de technologie zal testen, maar het gaat niet om een grootschalige test of een toekomstig commercieel aanbod. Het wil met het project vooral mee zijn met de laatste mogelijkheden rond netwerktechnologie. Zo gaat het in dit onderzoeksproject om connectiviteit van 1 Gbps voor de laatste honderd meter.

© Telenet

Tot vijf keer goedkoper uitrollen

Voor het project krijgen de drie spelers een niet nader genoemd subsidiebedrag van VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen. Pharrowtech voorziet de chips om de mmWave RFIC technologie te voorzien. Unitron voorziet de netwerkelementen en Telenet is als telecomoperator de partij die alles kan samenbrengen en testen om te kijken hoe de nieuwe technologie in praktijk werkt.

Ook imec is betrokken, zij werken in hun labo's met beamforming en mesh control. Zij stellen dat met de technologie het tot vijf keer goedkoper kan zijn om de uitrol, specifiek bij de 'last mile' tot vijf keer goedkoper te maken dan vandaag.

