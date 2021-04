Het telecombedrijf Telenet heeft een 'sterk operationeel eerste kwartaal' achter de rug. Het bevestigt de prognose om dit jaar terug te keren naar groei, na een lichte omzetdaling in 2020.

Telenet boekte tijdens de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 645,9 miljoen euro. Dat is net iets minder dan een jaar geleden (min één procent). De nettowinst ging ruim een kwart lager tot 112,5 miljoen euro.

Minder tv-abonnees

Operationeel was het een goed kwartaal, zegt het bedrijf, met onder meer 18.700 nieuwe bundelklanten. Er gingen wel tv-abonnees verloren. De gemiddelde klant betaalt nu 59,8 euro per maand aan Telenet, drie procent meer dan een jaar geleden. Dat is onder meer het gevolg van een prijsstijging.

'Na een sterke financiële prestatie in het eerste kwartaal zijn we goed op weg om onze in februari 2021voorgestelde doelstellingen voor het volledige jaar 2021 te realiseren', stelt financieel directeur Erik Van den Enden. Telenet verwacht dat de omzet hoger zal liggen dan in 2020, en ook de 'adjusted ebitda' (aangepaste winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) zal naar verwachting hoger uitvallen.

