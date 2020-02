Telenet heeft in het centrum van Brussel een nieuwe virtual reality-venue geopend. De speelhal in de Anspachgalerij is voor het publiek toegankelijk vanaf 17 februari. Inmiddels zijn er in België vijf vestigingen van The Park, zoals het VR-concept van Telenet heet.

Met The Park wil Telenet inspelen op de toenemende vraag naar nieuwe interactieve ervaringen op entertainmentgebied. In de free roam-speelhal, met een totale oppervlakte van ruim duizend vierkante meter, bewegen de bezoekers zich volledig vrij en draadloos in een fictieve wereld. Ze dragen daarbij een VR-bril op hun hoofd en een rugzak met sensoren.

De nieuwe vestiging is toegankelijk voor iedereen vanaf twaalf jaar. In vier gescheiden ruimtes kunnen teams van maximaal vijf personen de games The Hallow en Nano Clash spelen. In The Hallow belanden de deelnemers in de Middeleeuwen en moeten ze gewapend met een kruisboog tegen boosaardige wezens vechten. Nano Clash biedt twee teams de mogelijkheid om het tegen elkaar op te nemen in een futuristische wereld.

Eerder opende Telenet al vestigingen van The Park in Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk. Het gaat om een corporate venture van Telenet en 9.5 Magnitude Ventures, een Belgisch fonds voor risicodragend kapitaal.

