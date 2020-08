Telenet gaat nog zeker tot eind dit jaar thuiswerk als norm aanhouden voor 2.600 van zijn 3.025 werknemers. De kantoren worden aangepast om samenwerkruimtes te maken waar tot dertig medewerkers, wanneer nodig, nog kunnen samenwerken of vergaderen.

Telenet volgt met de maatregel grote internationale bedrijven zoals Twitter en Google, die thuiswerk al voor langere tijd invoerden. Het betekent echter niet dat iedereen altijd thuis zal werken. Om 'sociale cohesie en fysieke samenwerking te bevorderen', richt het bedrijf in zijn verschillende kantoorgebouwen twintig samenwerkruimtes in. Telenet bekijkt ook of er in open lucht samenwerkruimtes mogelijk zijn, zoals op ongebruikte parkeerplaatsen.

Werkplek reserveren

Medewerkers die om sociale of technische redenen niet kunnen telewerken, zullen wel nog een werkplek kunnen reserveren via een app. Telenet krijgt zo niet alleen zicht op de bezetting in zijn kantoren, het kan ook aan contactopsporing doen mocht een collega besmet geraken met het coronavirus.

Telenet volgt met de maatregel grote internationale bedrijven zoals Twitter en Google, die thuiswerk al voor langere tijd invoerden. Het betekent echter niet dat iedereen altijd thuis zal werken. Om 'sociale cohesie en fysieke samenwerking te bevorderen', richt het bedrijf in zijn verschillende kantoorgebouwen twintig samenwerkruimtes in. Telenet bekijkt ook of er in open lucht samenwerkruimtes mogelijk zijn, zoals op ongebruikte parkeerplaatsen.Medewerkers die om sociale of technische redenen niet kunnen telewerken, zullen wel nog een werkplek kunnen reserveren via een app. Telenet krijgt zo niet alleen zicht op de bezetting in zijn kantoren, het kan ook aan contactopsporing doen mocht een collega besmet geraken met het coronavirus.