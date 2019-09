Telenet kan voorlopig niet veel doen in het overnamedossier rond de Waalse kabelgroep Voo. "We staan langs de zijlijn en zien de ontwikkelingen in een almaar complexer en ontransparanter dossier", zegt CEO John Porter.

Een tweetal weken geleden lekte via Le Soir uit dat Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Enodia (het vroegere Publifin), in mei een meerderheidsbelang in dochtermaatschappij Voo voorwaardelijk verkocht aan de Amerikaanse investeerder Providence Equity Partners. Die deal wekt heel wat verontwaardiging op: Nethys verkocht Voo zonder medeweten van moederbedrijf Enodia, en bovendien vlak voor strengere wetgeving op dat vlak in werking zou treden. Daarnaast kregen andere geïnteresseerden - telecomoperatoren Orange en Telenet - de kans niet om hun bod nog bij te stellen.

Telenet hoopt nog steeds dat het de Waalse kabelgroep kan overnemen, om zo meer voet aan de grond te krijgen in het zuiden van het land. Maar voorlopig is het proces "erg ontransparant", zegt CEO John Porter. "We hebben de laatste ontwikkelingen opgemerkt. Wij hebben een jaar geleden een voorstel gedaan, dat we opnieuw hebben bevestigd. Maar we staan voorlopig langs de zijlijn naar de ontwikkelingen te kijken", aldus Porter. "Onze ambities zijn er, en niets zou me gelukkiger maken dan te kunnen zeggen dat we in heel België een high performance netwerk kunnen uitrollen."

Porter blijft erbij dat Telenet een betere investeerder zou zijn dan Providence. "Het gaat om een strategische investering voor ons, en wij zullen blijven investeren. Private investeerders verkopen doorgaans na drie jaar. Ik ben er zeker van dat ze een betrouwbare partner zijn, maar het is gewoon een heel andere aanpak."

De Mechelaars blijven trouwens ook geïnteresseerd in Brutélé, de Brusselse/Henegouwse tak van Voo. Een van de voorwaarden voor de verkoop van Voo aan Providence is dat Enodia Brutélé voor 24 oktober moet overnemen, anders kunnen de Amerikanen de deal nog afblazen.

Donderdagochtend raakte bekend dat de raad van bestuur van Enodia de verkoop van Voo - en die van IT-groep Win en groenestroomproducent Elicio aan Ardentia Tech, een vehikel van Mithra-topman François Fornieri en Nethys-baas Stéphane Moreau - opschort, als gevolg van de commotie rond het dossier. De deals worden nu juridisch en financieel doorgelicht.