Met een stevige positie op de mature consumentenmarkt kijkt Telenet onder meer naar B2B om verder te groeien. De focus breidt uit van connectiviteit naar managed IT services.

Telenet gaf investeerders maandag een update rond haar strategie voor de komende jaren. Met een stevig marktaandeel op een mature residentiële markt en al even stevige investeringen in glasvezel vanaf 2023 kijkt het bedrijf voortaan ook naar andere domeinen om een grotere rol te spelen.

Enerzijds is dat met nieuwe domeinen, denk aan de investeringen in The Park (VR) of recenter in June Energy. Anderzijds kijkt het bedrijf ook naar een uitbreiding van haar activiteiten op de zakelijke markt. Daar is Telenet vandaag al lang actief, maar niet in verhouding tot grote concurrent Proximus.

'We willen zowel organisch als door overnames groeien in B2B, niet enkel met connectiviteit maar ook rond zaken als managed services en security services,' zegt CEO John Porter.

Van connectiviteit naar services

Telenet is al lang actief op die zakelijke markt, maar hoofdzakelijk met een focus op connectiviteit. Lang had het daar ook niet alle middelen voor, maar de afgelopen jaren vulde het haar kabelnetwerk aan met een mobiel netwerk (Base, 2015) en een ICT-integrator (Nextel, 2017). Dat waren noodzakelijke bouwstenen om de zakelijke klanten vollediger te bedienen.

'We zitten nu in een positie waar we aan 90 procent van alle RFP's (offerteaanvragen, nvdr) kunnen deelnemen,' zegt Porter aan Data News. 'Zowel bij KMO's, grote bedrijven als enterprise spelers. Vroeger speelden we daar vooral de rol van connectiviteitspartner, maar we willen een grotere plek innemen in de waardeketen.'

Porter benadrukt dat daar al heel wat bestaande relaties zijn. 'Ik denk dat we zo'n veertig procent van de zeer grote bedrijven bedienen vandaag. Maar historisch leverden we daar niet veel services. Daar gaan we versnellen en meer managed service contracten proberen te winnen.' Een mooie bonus daarbij is dat Telenet al een goede reputatie heeft als outsourcer, op basis van de Whitelane studie.

130 ingenieurs

IT services vraagt natuurlijk ook IT-personeel. Vandaag heeft Telenet naar eigen zeggen 130 ingenieurs daarrond beschikbaar, aangevuld met ondersteunend personeel en de mensen van Nextel. Al zijn meer mensen welkom 'We zullen er zoveel aannemen als we er nodig hebben', zegt Porter. Al is genoeg mensen vinden al jaren de grote uitdaging bij elke ICT-speler.

Opmerkelijk: Porter nuanceert dat het niet IT-services op zich zijn die de grote winst genereren, maar ze zijn wel nodig om relevant te blijven. 'ICT heeft lagere marges dan connectiviteit, maar de integratie van ICT-services en connectiviteit zien we wel als de 'killer app'. Dus we moeten daarop focussen als we de voorkeursprovider willen blijven.'

(Nog) geen prijsstijging gepland

In de marge van de strategische uiteenzetting gaf ook Telenet aan dat het woelige tijden zijn, onder meer door de energiemarkt en inflatie. Maar dat zal niet meteen leiden tot een extra prijsstijging. 'Daar hebben we nog geen beslissingen rond genomen, dat zal eerder rond maart-april gebeuren. Historisch baseren we ons daarvoor op de gezondheidsindex, maar we gaan daar pas volgend jaar beslissingen rond nemen,' zegt Porter.

Over de deal met Fluvius gaf Telenet geen commentaar omdat daar nog regulatorische goedkeuring nodig is, maar de ambitie is om tegen 2023 te beginnen. Al toont Porter zich niet gehaast. 'We hebben er vertrouwen in dat ons HFC-netwerk (Hybrid fibre-coaxial, nvdr) klaar is voor de toekomst. We kunnen vandaag iedere klant 1 Gbps aanbieden en niemand klaagt dat dat momenteel te weinig is.' Daarbij merkt hij op dat ook 2 Gbps mogelijk moet zijn 'En op termijn naar 10 Gbps'.

Telenet gaf investeerders maandag een update rond haar strategie voor de komende jaren. Met een stevig marktaandeel op een mature residentiële markt en al even stevige investeringen in glasvezel vanaf 2023 kijkt het bedrijf voortaan ook naar andere domeinen om een grotere rol te spelen.Enerzijds is dat met nieuwe domeinen, denk aan de investeringen in The Park (VR) of recenter in June Energy. Anderzijds kijkt het bedrijf ook naar een uitbreiding van haar activiteiten op de zakelijke markt. Daar is Telenet vandaag al lang actief, maar niet in verhouding tot grote concurrent Proximus.'We willen zowel organisch als door overnames groeien in B2B, niet enkel met connectiviteit maar ook rond zaken als managed services en security services,' zegt CEO John Porter.Telenet is al lang actief op die zakelijke markt, maar hoofdzakelijk met een focus op connectiviteit. Lang had het daar ook niet alle middelen voor, maar de afgelopen jaren vulde het haar kabelnetwerk aan met een mobiel netwerk (Base, 2015) en een ICT-integrator (Nextel, 2017). Dat waren noodzakelijke bouwstenen om de zakelijke klanten vollediger te bedienen.'We zitten nu in een positie waar we aan 90 procent van alle RFP's (offerteaanvragen, nvdr) kunnen deelnemen,' zegt Porter aan Data News. 'Zowel bij KMO's, grote bedrijven als enterprise spelers. Vroeger speelden we daar vooral de rol van connectiviteitspartner, maar we willen een grotere plek innemen in de waardeketen.'Porter benadrukt dat daar al heel wat bestaande relaties zijn. 'Ik denk dat we zo'n veertig procent van de zeer grote bedrijven bedienen vandaag. Maar historisch leverden we daar niet veel services. Daar gaan we versnellen en meer managed service contracten proberen te winnen.' Een mooie bonus daarbij is dat Telenet al een goede reputatie heeft als outsourcer, op basis van de Whitelane studie.IT services vraagt natuurlijk ook IT-personeel. Vandaag heeft Telenet naar eigen zeggen 130 ingenieurs daarrond beschikbaar, aangevuld met ondersteunend personeel en de mensen van Nextel. Al zijn meer mensen welkom 'We zullen er zoveel aannemen als we er nodig hebben', zegt Porter. Al is genoeg mensen vinden al jaren de grote uitdaging bij elke ICT-speler.Opmerkelijk: Porter nuanceert dat het niet IT-services op zich zijn die de grote winst genereren, maar ze zijn wel nodig om relevant te blijven. 'ICT heeft lagere marges dan connectiviteit, maar de integratie van ICT-services en connectiviteit zien we wel als de 'killer app'. Dus we moeten daarop focussen als we de voorkeursprovider willen blijven.'In de marge van de strategische uiteenzetting gaf ook Telenet aan dat het woelige tijden zijn, onder meer door de energiemarkt en inflatie. Maar dat zal niet meteen leiden tot een extra prijsstijging. 'Daar hebben we nog geen beslissingen rond genomen, dat zal eerder rond maart-april gebeuren. Historisch baseren we ons daarvoor op de gezondheidsindex, maar we gaan daar pas volgend jaar beslissingen rond nemen,' zegt Porter.Over de deal met Fluvius gaf Telenet geen commentaar omdat daar nog regulatorische goedkeuring nodig is, maar de ambitie is om tegen 2023 te beginnen. Al toont Porter zich niet gehaast. 'We hebben er vertrouwen in dat ons HFC-netwerk (Hybrid fibre-coaxial, nvdr) klaar is voor de toekomst. We kunnen vandaag iedere klant 1 Gbps aanbieden en niemand klaagt dat dat momenteel te weinig is.' Daarbij merkt hij op dat ook 2 Gbps mogelijk moet zijn 'En op termijn naar 10 Gbps'.