Telecombedrijf Telenet heeft de verkoop van zijn mobiele zendmastactiviteiten aan DigitalBridge Investments afgerond. Daardoor bezit Belgium Tower Partners NV nu alle mobiele passieve infrastructuur en zendmastactiva van Telenet.

Telenet bereikte eind maart al een overeenkomst met DigitalBridge over de verkoop van zijn zendmastactiviteit voor een totaalbedrag van 745 miljoen euro. Het gaat om een portefeuille van 3.326 sites in heel België, waaronder 2.162 sites in eigendom (waarvan bijna 38 procent zendmasten zijn) en 1.164 sites van derden.

475 bijkomende sites

Als onderdeel van de overeenkomst gingen beide partijen deze week een langlopende Master Lease Agreement aan, die een initiële periode van vijftien jaar en twee verlengingen van telkens tien jaar omvat.

De overeenkomst omvat ook een build-to-suit-verbintenis om minimaal 475 nieuwe bijkomende sites te bouwen. Hierbij treedt Telenet op als onderaannemer van Belgium Tower Partners NV, wat in de toekomst tot bijkomende opbrengsten voor Telenet zal leiden.

