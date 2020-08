Tadaam, een start-up binnen Telenet, kampt al dagen met technische problemen. Klanten kunnen op sommige momenten geen tv kijken. "We zijn aan het onderzoeken wat het probleem is", zegt Kristof Vanhuffel van Tadaam.

Op sociale media regent het klachten van Tadaam-klanten bij wie de tv-box of de app uitvalt. In een mail zegt het bedrijf dat het sneller groeit "dan we hadden kunnen dromen". Door de vernieuwende aanpak, het 4G-netwerk in plaats van de breedbandkabel, "staan onze technische systemen soms voor een uitdaging", klinkt het.

"We zetten alles in het werk om het probleem op te lossen en zulke situaties in de toekomst te voorkomen, maar daarvoor hebben we een paar dagen nodig", luidt het. Of klanten een compensatie zullen krijgen, is nog niet beslist.

Telenet lanceerde het product in september vorig jaar via een interne "start-up". Voor 40 euro per maand levert Tadaam een toestel dat wifi in huis brengt, via het mobiele 4G-netwerk. Het volstaat om de stekker in te steken. Er kom ook een app en een televisiebox bij om naar een selectie zenders te kijken.

Het product werkt overal in België. Telenet vond zo een manier om ook klanten te werven in gebieden in het zuiden van het land waar het geen kabelinfrastructuur bezit. Hoeveel klanten Tadaam al heeft, houdt Telenet geheim.

