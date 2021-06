Samen met imec, de stad Leuven en KU Leuven test Telenet een reeks 5G projecten in de stad.

Met zeventien zendmasten gaan Telenet en haar partners de komende maanden verschillende use cases rond 5G bekijken. Het gaat om een privénetwerk, dus niet merkbaar voor smartphonegebruikers.

Maar dat maakt dat de stad al deels klaar is voor een commerciële uitrol. 'Zodra Telenet een commercieel aanbod uitrolt, kost het uiteraard geen grote inspanning om 5G aan de Leuvenaars te bieden, gezien het netwerk er al is.' stelt CTO Micha Berger van Telenet.

Met de politie van Leuven test Telenet onder meer mobiele camera's die sluikstorters moeten betrappen. Die beelden worden in hoge beeldkwaliteit live doorgestuurd naar de controlekamer van de politie.

Voor de stad wordt er onder meer gekeken of een groot openluchtevenement van wifi kan worden voorzien. Voor studenten komt er onder meer 5G-dekking op de KU Leuven campus voor ingenieursstudenten aan De Hoorn en aan de Vaart, voor wateronderzoek op plaatsen zonder bekabeld netwerk. Ook op het bedrijvenpark Haasrode zal het privénetwerk aanwezig zijn, net zoals op de imec-site.

Bij imec is Telenet de telecompartner voor een hele reeks projecten, van robotica tot track & trace, waarbij de lage latency (hoge reactiesnelheid) kan helpen met automatisering. Een van die projecten is Live-G, waarbij imec, Telenet, Videohouse en het Leuvense THEOplayer bekijken hoe 5G kan helpen bij het capteren en live doorsturen van beelden van sportwedstrijden.

Twintig tot dertig keer sneller

'5G haalt op zijn piek een snelheid die twintig à dertig keer hoger ligt dan 4G, en is ook betrouwbaarder', zegt Berger. 'Op een 5G-verbinding zit slechts een milliseconde vertraging. De mogelijkheden zijn dus legio. Als bedrijf willen we maximaal inspelen op wat overheden, organisaties en bedrijven nodig hebben. Daarom testen we nu de concrete mogelijkheden uit.'

Telenet gebruikt voor dit netwerk haar voorlopige licentie. Begin volgend jaar volgt normaalgezien een formele spectrumveiling en zullen de meeste operatoren waarschijnlijk meteen beginnen met de uitrol of activering van hun commerciël 5G-netwerk. Vandaag biedt enkel Proximus zo'n netwerk aan consumenten aan, maar hoofdzakelijk in de Vlaamse grote steden.

