Telenet verhoogt zijn participatie in productiehuis Caviar van 49 procent naar 70 procent. Het productiehuis zal vanaf 1 oktober volledig in de financiële cijfers van Telenet worden geconsolideerd. Het telecombedrijf was in mei 2021 in Caviar gestapt. Hoeveel Telenet betaalde, is niet bekendgemaakt.

Het productiehuis blijft verder werken als onafhankelijke studio, laat Telenet weten. 'De overige aandelen blijven in handen van de huidige aandeelhouders Bert Hamelinck (CEO Caviar en verantwoordelijk voor fictie), Mathias Coppens (verantwoordelijk voor tv-afdeling Roses Are Blue) en Michael Sagol (Chief Talent Officer en verantwoordelijk voor branded content internationaal)', klinkt het. De dagelijkse leiding van Caviar blijft eveneens in handen van het huidige management.

Adil El Arbi en Billal Fallah

Caviar is bekend van televisiereeksen zoals F*** you very very much en nieuwe programma's zoals Restaurant Misverstand. Formats zoals Code van Coppens (The Way Out) en Down The Road werden verkocht aan zenders in Nederland, Polen, Denemarken en het Midden-Oosten. Het bedrijf is ook producent van de film Sound of Metal, die in 2021 twee Oscars won, en van Bad Sisters, de remake van Clan die momenteel te zien is bij streamingdienst Apple+. Volgende maand komt met Rebel ook de nieuwe film van Adil El Arbi en Billal Fallah uit.

De consolidatie van Caviar Group vanaf 1 oktober zal geen impact hebben op de vooruitzichten voor het boekjaar 2022, aldus nog Telenet. De verhoging van de participatie in Caviar past volgens het bedrijf in de entertainment-strategie van Telenet op de langetermijn.

