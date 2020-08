Telecomoperator Telenet verhoogt vanaf 25 oktober de tarieven van zijn vaste, maandelijkse abonnementen met 1,05 procent.

De aanpassing is in lijn met de inflatie, meldt het bedrijf vrijdag in een persbericht op zijn website. Klanten worden de komende weken op de hoogte gebracht van de aanpassing.

De aanpassing heeft betrekking op de vaste, maandelijkse abonnementskosten van internet, kabeltelevisie, digitale televisie, mobiele en vaste telefonie". Met de prijsverhoging wil Telenet "de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van onze producten en dienstverlening verder blijven verbeteren".

Terwijl de prijzen van abonnementen stijgen, blijven andere tarieven ongewijzigd. Het gaat om die van BASE-abonnementen, de entertainmentpakketten Play, Play More, Play Sports en de Play Sports Dagpas, vaste-telefonieopties, de tarieven volgens verbruik buiten bundel voor zowel vaste als mobiele lijn, de installatie- en activatiekosten en het sociaal tarief.

Elke klant wordt in de loop van de komende weken persoonlijk geïnformeerd, aldus Telenet nog. (Belga)

