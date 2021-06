Telenet trekt op 16 augustus de prijs van een deel van zijn abonnementen voor internet, tv en telefonie op met 1 procent. De betrokken klanten worden de komende weken op de hoogte gebracht, zegt het telecombedrijf.

De laatste prijsaanpassing dateert van 25 oktober vorig jaar. Toen verhoogde Telenet de abonnementsprijzen met 1,05 procent. De nieuwe verhoging is volgens het bedrijf nodig om de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van producten en diensten te blijven verbeteren. De nieuwe abonnementsformules die Telenet eind april lanceerde, blijven wel buiten schot. Het gaat om One, OneUp en Easy Internet. Ook de prijzen van BASE-abonnementen en entertainmentpakketten zoals Streamz en Play Sports blijven ongewijzigd.

Alle prijsaanpassingen zijn terug te vinden op deze pagina op de Telenet-website. Klanten kunnen op deze pagina controleren over welke prijsaanpassing het voor hun abonnement(en) precies gaat.

