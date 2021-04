Telenet herschikt zijn abonnementen. Het familie-abonnement Wigo en cord cutting-variant Yugo worden opgevolgd door One en One Up. Alles is onbeperkt, de snelheid bepaalt de prijs en wie zonder Digicorder kijkt is goedkoper af.

One

Met One krijg je thuis een downloadsnelheid van 150 Mbps (15 Mbps upload) zonder harde datalimiet. In het abonnement zit ook één mobiel nummer met een downloadsnelheid tot 30 Mbps. Ook mobiel bellen en sms'en is onbeperkt. Een vaste telefoonlijn is optioneel, maar verandert niets aan de prijs. Tot slot zit er naast de gewone simkaart ook één datasimkaart in het pakket om bijvoorbeeld in een tablet te stoppen. Kostprijs: 66 euro per maand, zonder televisie.

One Up

Het ruimere One Up geeft thuis een downloadsnelheid tot 1 Gbps (ook zonder harde datalimiet) en komt ook met één mobiel nummer maar hier zonder snelheidsbeperking. Ook hier is mobiel bellen en sms'en onbeperkt, is er een optionele gratis vaste lijn en daarvoor betaal je 86 euro per maand, zonder televisie.

Wat One Up, naast hogere snelheden, nog extra biedt, is de mogelijkheid voor ouders om de internettoegang en schermtijd van hun kinderen te beheren.

Met TV-box of goedkoper met app?

Opmerkelijk aan het aanbod is dat televisie voortaan op twee manieren wordt aangeboden. Voor 20 euro per maand krijg je 'iconic tv' via een TV-box (Digicorder) en kan je online kijken op elk scherm, inclusief zeven dagen terugkijktelevisie.

Wie geen nood heeft aan een klassieke box kan evenwel ook kiezen voor 'flow tv': 14 zenders die je met een app kan streamen naar elk scherm, waarbij je ook programma's kan opnemen en tot zeven dagen kan terugkijken. Kostprijs: 9,50 euro per maand.

Eén, veel of geen simkaarten?

Telenet mikt met de opvolger van Wigo opnieuw op de gezinnen. Dat wil zeggen dat je aan het abonnement tot vijf mobiele nummers kan koppelen, al betaal je voor elke extra simkaart wel een maandelijkse meerkost.

Wie geen behoefte heeft aan een mobiel abonnement kan terecht bij de bestaande afzonderlijke internetproducten: Easy Internet (100 Mbps download, 10 Mbps upload, 150 GB volume) voor 30 euro per maand. Of All Internet (300 Mbps download, 20 Mbps upload en, net zoals bij One, tot 3 terabyte per maand en nadien aan een lagere snelheid). Hiervoor betaal je 54,56 euro per maand.

Bescherming tegen phishing

Een opmerkelijke nieuwigheid is de integratie van Safesurf. Anti-phishingsoftware die voortaan voor alle internetproducten op de modem geïnstalleerd zit. Klik je vanaf je thuisnetwerk op een phishinglink, dan krijg je, vanaf maandag 26 april, een waarschuwing.

Safesurf is een onderdeel van het in 2019 gelanceerde Safespot, een betalende optie om je toestellen extra te beveiligen via de modem. Onder de motorkap gaat het om beveiligingsproducten van Bitdefender en Securingsam. Al zijn ze voor alle duidelijkheid geen volwaardig alternatief voor 'klassieke' beveiligingssoftware.

Die Safespot heet voortaan Safespot+ en zit nu in One Up. Daar hoort naast phishingbescherming ook bescherming voor mobiele toestellen bij (op het 4G-netwerk van Telenet) en een app voor ouderlijk toezicht om onder meer de schermtijd te beheren.

Kleine lettertjes

'Onbeperkt' is in telecomland voor alle duidelijkheid nooit echt onbeperkt. Dat wil zeggen dat wie op de vaste internetverbinding meer dan 3 terabyte per maand verbruikt in de piekuren (van de middag tot middernacht) op een lagere snelheid wordt gezet tot het einde van de facturatiemaand. Dat is 10 Mbps downloadsnelheid (1 Mbps uploadsnelheid) bij One en 20 Mbps (download), 2 Mbps (upload) bij One Up.

Maar ook daar zit enige rek op, want zo lang de coronamaatregelen gelden lopen die piekuren pas vanaf 17 uur tot middernacht. Zeer intensieve thuisgebruikers moeten dus vooral kijken naar wat ze in de avond opsouperen.

Voor het mobiel dataverkeer gaat het om 40 gigabyte per maand per simkaart. Dat wil zeggen dat wie pakweg drie simkaarten neemt, samen tot 120 gigabyte kan verbruiken. Wie er vijf neemt heeft 200 gigabyte aan mobiele data. Buiten die limieten val je terug op 512 Kbps.

Verdwijnen Yugo en Wigo?

Ja en nee. Vanaf 26 april worden deze bundels vervangen door One en One Up en zal je als klant niet meer kunnen overstappen naar Wigo of Yugo. Wie als bestaande Wigo/Yugo-klant beter af is met One of One Up, hetzij qua prijs of specificaties, wordt gecontacteerd door Telenet om mogelijk over te stappen. Voor wie niets doet, verandert er niets.

