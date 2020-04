Telecomoperator Telenet verwacht een "matig negatieve, maar tijdelijke impact" van COVID-19 en de lockdown. Het bedrijf verwijst hiervoor onder meer naar mediadochter De Vijver, met televisiezenders als VIER en VIJF, en de gesloten winkels. Het bedrijf past daarom de vooruitzichten licht aan, klinkt het donderdag in het cijferbericht van het eerste kwartaal.

De financiële impact van het nieuwe coronavirus bleef relatief beperkt, maar zal naar verwachting in het tweede kwartaal en rest van het jaar groter zijn, "vooral wegens de blootstelling van onze dochteronderneming De Vijver Media aan de meer cyclische media- en reclamemarkten". Voorts haalde Telenet minder opbrengst uit de verkoop van telefoons omdat de winkels sinds medio maart gesloten zijn. Ook was er een groter verloop voor de betalende sportkanalen van Play Sports, omdat alle sportevenementen stopgezet werden. Ook bij ICT-dochter Nextel was er een nadelige impact.

Telenet verwacht nu dat voor het hele jaar de opbrengsten ongeveer 2 procent zullen dalen, in plaats van stabiel blijven. De aangepaste ebitda-winst (winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) zal ongeveer 1 procent dalen en niet ongeveer 1 procent stijgen.

De omzet ging in het eerste kwartaal 4 procent hoger tot 653 miljoen euro. Indien de overname van De Vijver uitgefilterd wordt, bleef de omzet vrijwel stabiel, klinkt het. Hogere opbrengsten uit abonnementen werden vrijwel volledig geneutraliseerd door de lagere opbrengsten, onder meer omwille van het nieuwe coronavirus.

De nettowinst ging fors hoger, van 14 miljoen tot 153,2 miljoen euro, dankzij "beduidend hogere financiële opbrengsten in de periode en lagere winstbelastingen". Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd omdat uitzendrechten voor sportevenementen versneld afgeschreven werden. Het bedrijf haalde tot slot 8.100 nieuwe breedbandklanten binnen. Dat was de "beste prestatie sinds het tweede kwartaal van 2016" dankzij verbeterde verkoop en afgenomen klantenverloop.

