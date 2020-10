Telenet versterkt het beleid rond de aandeelhoudersvergoeding. De telecomoperator voert een dividendvloer van 2,75 euro bruto per aandeel in, zo meldt het bedrijf donderdag bij de publicatie van de cijfers voor het derde kwartaal.

Telenet zal met andere woorden voortaan minstens 2,75 euro per aandeel uitkeren. Deze richtlijn vervangt het voorgaande beleid om 50 tot 70 procent van aangepaste vrije kasstroom van het voorgaande jaar uit te keren.

De volgende winstuitkering ligt meteen pal op die 2,75 euro. Het bedrijf stelt daarvoor een interimdividend van 1,375 euro bruto per aandeel voor. De aandeelhouders moeten dit in december goedkeuren, en de uitkering is voorzien voor kort nadien. Daar komt dan volgend jaar in mei een dividend van nog eens 1,375 euro bij. Samen geeft dat 2,75 euro bruto per aandeel voor boekjaar 2020.

Positieve prognose

De hoger winstuitkering is onder meer te danken aan de positieve prognose voor de operationele kasstroom de komende jaren. De nieuwe richtlijn gaat er wel vanuit dat er geen significante wijzigingen zijn in de activiteiten of het regelgevend kader.

In het derde kwartaal daalde de omzet van Telenet weliswaar 2 procent tot 638 miljoen euro. Maar de nettowinst klom dan weer fors: +30 procent tot 113,2 miljoen euro. Er is daarbij sprake van een nettogroei van 10.000 abonnees voor breedband in het derde kwartaal, en netto 21.700 nieuwe klanten met een gsm-abonnement. Bij de bundels is er sprake van een toename met 22.400 abonnees.

Telenet zal met andere woorden voortaan minstens 2,75 euro per aandeel uitkeren. Deze richtlijn vervangt het voorgaande beleid om 50 tot 70 procent van aangepaste vrije kasstroom van het voorgaande jaar uit te keren.De volgende winstuitkering ligt meteen pal op die 2,75 euro. Het bedrijf stelt daarvoor een interimdividend van 1,375 euro bruto per aandeel voor. De aandeelhouders moeten dit in december goedkeuren, en de uitkering is voorzien voor kort nadien. Daar komt dan volgend jaar in mei een dividend van nog eens 1,375 euro bij. Samen geeft dat 2,75 euro bruto per aandeel voor boekjaar 2020.De hoger winstuitkering is onder meer te danken aan de positieve prognose voor de operationele kasstroom de komende jaren. De nieuwe richtlijn gaat er wel vanuit dat er geen significante wijzigingen zijn in de activiteiten of het regelgevend kader.In het derde kwartaal daalde de omzet van Telenet weliswaar 2 procent tot 638 miljoen euro. Maar de nettowinst klom dan weer fors: +30 procent tot 113,2 miljoen euro. Er is daarbij sprake van een nettogroei van 10.000 abonnees voor breedband in het derde kwartaal, en netto 21.700 nieuwe klanten met een gsm-abonnement. Bij de bundels is er sprake van een toename met 22.400 abonnees.