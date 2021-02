Digiboxen en Digicorders van Telenet krijgen in maart een update waarna klanten geen profielen meer kunnen instellen via het toestel. Bovendien zullen bestaande profielen en bijbehorende pincodes worden verwijderd.

De update heeft geen gevolgen voor de content op de apparaten, zoals opgenomen programma's of favorieten. Maar doordat eerder aangemaakte profielen verdwijnen, blijft er vanaf 2 maart nog maar één pincode over - de zogeheten masterpincode. Die kan ook na de update nog steeds worden aangepast via Instellingen, Gezin, Beveiliging, Wijzig pincode.

De aanpassingen hebben alleen betrekking op de Digibox en Digicorder. Voor gebruikers van een nieuwere Telenet TV-box verandert er niets.

Laagste leeftijdsgrens

Telenet wijst er verder op dat de decoder na de update automatisch de laagste leeftijdsgrens krijgt. Heeft de decoder bijvoorbeeld een profiel 12+ en een profiel 16+, dan wordt de leeftijdsgrens vanzelf ingesteld op 12+. 'Dit doen we om te voorkomen dat kinderen beelden te zien krijgen die niet voor hun ogen geschikt zijn', aldus het telecombedrijf.

