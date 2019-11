The Park, uitbater van VR-speelvelden in vier Vlaamse steden, bereidt een expansie voor naar andere Europese landen en naar de Verenigde Staten. Het kreeg daar extra geld voor van aandeelhouder Telenet, schrijft De Tijd.

Liefhebbers van Virtual Reality kunnen in Gent, Antwerpen, Hasselt en sinds deze maand ook in Kortrijk een speelveldje afhuren bij The Park. Met een VR-bril op je hoofd en een computer op je rug, ga je er samen met je teamgenoten de strijd aan tegen robots of zombies in een virtuele 360 gradenomgeving.

Amper anderhalf jaar nadat Telenet het concept in Vlaanderen lanceerde, wil The Park de landsgrenzen doorbreken. "The Park haalde in september in alle stilte 1,2 miljoen euro op bij zijn aandeelhouders. Dat zijn de telecomoperator Telenet en het durfkapitaalfonds 9.5 Magnitude Ventures. Het stelde ook twee verantwoordelijken aan. Die bereiden een expansie naar zowel de VS als de rest van Europa voor", schrijft De Tijd. Voor de uitbreiding naar de VS zou The Park in gesprek zijn met Liberty Global, de eigenaar van Telenet.

Philippe De Schutter, CEO van The Park, zegt aan de krant te willen profiteren van "het ongelooflijk momentum op de markt voor virtualrealityavonturen'. Hij zegt niet waar en wanneer de eerste buitenlandse vestigingen zullen openen.