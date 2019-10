Telenet trekt binnenkort de stekker uit analoge televisie. Volgens de telecomoperator neemt de verouderde technologie te veel bandbreedte in. Toch zullen analogetelevisiekijkers nu niet meteen een decoder voor digitale tv in huis moeten halen: er komt een compacter signaal met hetzelfde aanbod en aan dezelfde prijs.

Onder de noemer van 'De Signaal Switch' zet Telenet zijn analoge televisie- en radiosignalen stop. Dat zal gefaseerd gebeuren tussen het najaar van 2020 en het einde van 2021. Telenet neemt die beslissing omdat het analoge signaal te veel bandbreedte inneemt. "Het gaat om 30 tot 40 procent van de capaciteit", zegt Luc Bruynseels, verantwoordelijke netwerk bij Telenet.

Momenteel heeft Telenet zowat 180.000 klanten die nog analoog televisiekijken. "Daarnaast schatten we dat er nog een even grote groep is die analoog kijkt op een tweede of derde toestel", zegt Jeroen Bronselaer, verantwoordelijk voor residentiële marketing.

Voor hen komt Telenet wel met een oplossing. Via een compacter SD-signaal - dat slechts een achtste van de analoge bandbreedte inneemt - zullen ze dezelfde zenders aan dezelfde prijs kunnen bekijken door eenmalig de instellingen van hun tv-toestel aan te passen.

Sommige klanten met een ouder toestel zullen een nieuwe tv moeten aankopen of overschakelen naar digitale tv. Als compensatie krijgen ze dan een jaar gratis huur van de decoder. Ook voor klanten die nog met een analoge kabel naar de radio luisteren, voorziet Telenet in een aantal oplossingen.