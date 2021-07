Telenet boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 642,4 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van bijna vier procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De toename is volgens de onderneming te danken aan een toename van de totale abonnementsopbrengsten en een sterk herstel van de advertentie- en productieopbrengsten.

Wat de eerste zes maanden van 2021 betreft, is er sprake van een omzetstijging van één procent naar ruim 1,2 miljoen opbrengsten. De nettowinst bedroeg in de eerste jaarhelft 211,7 miljoen euro, een stijging met 14 procent op jaarbasis. Ze werd gedreven door beduidend lagere netto financiële kosten en een groei van de bedrijfswinst met drie procent, die hogere winstbelastingen meer dan compenseerden. Dit bleek donderdag bij de voorstelling van de kwartaal- en halfjaarcijfers.

One-bundels

Telenet kan terugblikken op een geslaagde lancering van de nieuwe One FMC-bundels (fixed-mobile convergence) wat zorgde voor een versnelde groei van 25.400 FMC-klanten in het tweede kwartaal naar 685.900 op 30 juni 2021.

'Na een sterke financiële prestatie in de eerste helft van het jaar zijn we goed op weg om onze in februari voorgestelde doelstellingen voor het volledige jaar 2021 te realiseren', verklaarde financieel directeur Erik Van den Enden. Hij verwacht in de tweede jaarhelft wel een zwakkere groei van de opbrengsten en de aangepaste brutobedrijfswinst tegenover de eerste zes maanden van het jaar, gedeeltelijk vanwege een ongunstige vergelijkingsbasis en een algemeen herstel van onze commerciële activiteit.

