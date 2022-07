De Chinese tech- en e-commercereuzen Tencent en Alibaba krijgen in hun land boetes opgelegd door de mededingingsautoriteit. Die houden verband met diverse overnames, waarbij volgens de toezichthouder regelgeving is overtreden. De partijen zouden onvoldoende transparant zijn geweest bij de acquisities.

Reuters meldt dat beide partijen door de mededingingsautoriteit een boete opgelegd krijgen. De omvang daarvan is onduidelijk. Bedrijven kunnen per overtreding een boete van maximaal 500.000 Chinese yuan opgelegd krijgen, wat omgerekend neerkomt op zo'n 73.000 euro.

Webwinkel Alibaba zou betrokken zijn bij vijf overnames waarbij regels zijn overtreden, waaronder de acquisitie van streamingplatform Youku Tudou. Tencent, groot geworden met socialemedia en onlinevideospellen, was naar verluidt bij twaalf gevallen betrokken.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

