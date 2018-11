'Tencent Music in december naar beurs'

Muziekstreamingdienst Tencent Music gaat naar verwachting in december naar de beurs in New York. Dat meldden ingewijden. Het dochterbedrijf van het Chinese techbedrijf Tencent had naar verluidt weken geleden al naar de beurs gewild, maar stelde de stap uit vanwege de onrust op de aandelenbeurzen.