Het Chinese internetconcern Tencent wil miljarden investeren in 's werelds grootste muzieklabel, Universal Music Group (UMG). Het onderhandelt met het Franse moederbedrijf van Universal, Vivendi, om een belang van 10 procent te kopen. De deal zou Universal Music waarderen op 30 miljard euro.

Er is ook sprake van een mogelijkheid voor Tencent om zijn aandeel binnen het jaar nog te verdubbelen aan dezelfde voorwaarden. Daarnaast overwegen de twee bedrijven ook manieren om strategisch samen te werken, zo meldt Vivendi in een statement.

Vorig jaar kondigden de Fransen aan dat ze tot 50 procent van Universal van de hand wilden doen. Het bedrijf blijft ook zoeken naar andere minderheidsaandeelhouders voor Universal Music.

Tencent kan Universal Music en zijn artiesten, zoals Drake, Taylor Swift en U2, dichter bij consumenten op de Aziatische markten brengen. Het Chinese bedrijf is ook groot in streaming. In China groeit Tencent in die business zoals Spotify in de VS en Europa.