Een zorgassistent die ingrijpt voordat een bewoner valt. Of die dehydratie signaleert voor ze het problematische punt is gepasseerd. De Oost-Vlaamse start-up Tequinity levert het met dank aan de technologie.

Tequinity is zo'n start-up die geboren is uit frustratie. Handelsingenieur Nikolai Stevens had zich immers bijgeschoold tot verpleger toen hij een residentie met assistentieflats oprichtte, en zo draaide hij mee om de nachtelijke noodoproepen van bewoners te beantwoorden. 'Toen bleek hoe verouderd de aanpak van alle Europese noodsystemen is', vertelt hij. 'Zo kon het gebeuren dat iemand buiten mijn weten aan een hartaanval stierf, terwijl ik op dezelfde gang de noodoproep van een andere inwoner beantwoordde. Een andere keer is iemand in het water gereden; had ik toen een manier gehad om te weten waar hij was, dan had ik hem misschien kunnen redden.'

En dus richtte Stevens Tequinity op, dat met een assortiment producten ongelukken probeert te vermijden. Het kernidee? Een aantal technologieën combineren en zo een tijdige inschatting van risico's maken. 'Dat doen we door gegevens als hartslag, handbewegingen, locatie en ga zo maar door in de gaten te houden', zegt Stevens. 'Zo krijgen we een idee van de gedragingen van een gebruiker. We weten wanneer hij of zij eet, wanneer hij naar het toilet gaat of slaapt. Als daar dan verdachte patronen in sluipen, bijvoorbeeld iemand die tien keer wakker wordt op één nacht, of voortdurend naar het toilet moet, dan kunnen wij signaleren dat er een risico op vallen of dehydratatie is. Een hartaanval kunnen we in real time detecteren, waardoor we ook daar meteen op kunnen ingrijpen.'

Alarm

Is dat allemaal niet nogal ingrijpend? 'Het is een delicate kwestie', geeft Stevens toe, 'maar je kiest zelf wat je met wie deelt. Het is pas als er een afwijking is en een alarm wordt gegenereerd dat dingen als je locatie beschikbaar worden.'

Het samenspel van Bluetooth, AGPS, inter- en ethernet dat daarvoor nodig is, werd door Tequinity gebundeld in een met hulp van imec ontwikkeld polshorloge, Watcherr, dat gecombineerd wordt met een gsm- en desktopapplicatie. 'Rusthuizen of andere verzorgingsinstellingen kunnen dan een licentie nemen op die software, waarbij de hardware ook in bruikleen wordt genomen', legt de oprichter uit. 'Alvast twee afdelingen van rusthuizen hebben sinds de uitrol voor onze oplossing gekozen en er zitten er nog meer in de pijplijn. We hebben ondertussen al contracten afgesloten met onder andere rusthuisreuzen CuraCare en Orpea. Met direct sales - want we weten welke andere spelers ons op sociale media volgen - willen we nu meer klanten werven. En daarvoor kijken we zeker ook naar het buitenland. In Nederland zijn de eerste gesprekken gaande, het is de bedoeling om daar volgend jaar effectief van start te gaan, net als in Frankrijk. Het jaar nadien willen we dan richting de Duitse en Spaanse markt kijken.'

Startkapitaal

Stevens legde in 2016 zelf een startkapitaal van 50.000 euro op tafel voor de ontwikkeling van het Watcherr-prototype. Frederick Pouders van zorggroep Aldea werd al snel mede-oprichter en raadgever, nadien wist Stevens nog twee investeerders, eveneens bezitters van zorgresidenties, te overtuigen om mee in het bedrijf te investeren. Onder hen ook Joost Ham (CuraCare) en zijn eigen ouders Paul Stevens en Martine de Wannamaeker (Bellevue-Gavere). Samen met Pouders waren ze goed voor een kapitaalinjectie van 1,73 miljoen waarmee het bedrijf zijn start nu heeft gevonden.

Tequinity: Maatschappelijke zetel: Laarne Aantal vennoten: 5 Financieel: Geen bijkomende kapitaalronde voorzien. Website: www.watcherr.com

