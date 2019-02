Tesla-baas weer in de fout met tweet

In de eerste tweet, die pas na enkele uren werd geschrapt, schreef Musk dat Tesla dit jaar 500.000 auto's zal afleveren. Dat terwijl het bedrijf in eerdere presentaties voor beleggers nog van 400.000 exemplaren in 2019 sprak.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

Uiteindelijk zag Musk zijn fout in en verwijderde hij het bericht. Naar eigen zeggen wilde hij schrijven dat het jaarlijkse productietempo van Tesla eind dit jaar op een half miljoen per jaar ligt. ''Voor dit jaar gaan we nog altijd uit van circa 400.000 leveringen'', lichtte hij toe in een nieuwe tweet.

Vorig jaar veroorzaakte Musk nog veel ophef met een tweet waarin hij ten onrechte beweerde dat Tesla van de beurs zou worden gehaald. Het bericht, waarin hij bovendien stelde dat de financiering rond was, leverde hem een boete bij beurswaakhond SEC op wegens misleiding van beleggers. Ook moest hij zijn functie als voorzitter van Tesla opgeven.