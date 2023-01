Elektrische-autofabrikant Tesla zou hebben gelogen over de prestaties van Tesla-auto's en heeft zo een advertentiewet overtreden.

De boete bedraagt 2,8 miljoen won, omgerekend zo'n 2 miljoen euro. Volgens een verklaring van de marktwaakhond overdreef Tesla het rijbereik van zijn auto's, evenals de snelheid waarmee die kunnen worden opgeladen. Daarnaast was het bedrijf ook niet eerlijk over de geschatte brandstofbesparing en de kosten daarvan als Koreanen zouden overstappen op een Tesla-auto.

Het door Elon Musk geleide bedrijf paste de advertentie vorig jaar februari al aan, toen de markttoezichthouder een onderzoek had aangekondigd. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Transport had Tesla eind september bijna 46.000 elektrische auto's verkocht sinds het bedrijf in 2015 voet aan de grond kreeg in het land. Sindsdien is Tesla uitgegroeid tot het op twee na grootste merk voor emissievrije auto's.

