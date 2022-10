Tesla heeft de productie van zijn elektrische vrachtwagen Tesla Semi opgestart. De eerste trucks moeten in december aan klanten geleverd worden. PepsiCo, de maker van onder meer Pepsi cola en Lay's chips, krijgt als eerste een elektrische vrachtwagen van Tesla overhandigd volgens topman Elon Musk.

Tesla onthulde de elektrische vrachtwagen zo'n vijf jaar geleden, in november 2017. Toen was dat nog vrijwel een unicum, maar inmiddels heeft Tesla meer concurrentie, onder meer van Volvo. In augustus had Musk al laten weten dat de vrachtwagens, die een bereik van ruim 800 kilometer hebben op een volle accu, dit jaar zouden worden geleverd. De Tesla-topman stelt echter vaker deadlines die niet gehaald worden.

PepsiCo heeft honderd Tesla Semi-vrachtwagens besteld. Dat bedrijf zei eerder al de eerste vijftien nog dit jaar in gebruik te gaan nemen. Supermarktconcern Walmart is een van de andere bedrijven die de vrachtwagen hebben besteld.

Tesla onthulde de elektrische vrachtwagen zo'n vijf jaar geleden, in november 2017. Toen was dat nog vrijwel een unicum, maar inmiddels heeft Tesla meer concurrentie, onder meer van Volvo. In augustus had Musk al laten weten dat de vrachtwagens, die een bereik van ruim 800 kilometer hebben op een volle accu, dit jaar zouden worden geleverd. De Tesla-topman stelt echter vaker deadlines die niet gehaald worden. PepsiCo heeft honderd Tesla Semi-vrachtwagens besteld. Dat bedrijf zei eerder al de eerste vijftien nog dit jaar in gebruik te gaan nemen. Supermarktconcern Walmart is een van de andere bedrijven die de vrachtwagen hebben besteld.