Elon Musk, baas van Tesla, heeft aangegeven dat aanvallers geprobeerd hebben om ransomware te installeren in een fabriek van de autobouwer in de Amerikaanse staat Nevada.

De mededeling komt er nadat de Amerikaanse Justitie een klacht vrijgaf die spreekt over een mislukte malware-aanval tegen een niet nader genoemd bedrijf in de stad Sparks in Nevada. Tesla heeft daar een fabriek die batterijen en elektrische motoren maakt, dus werd al snel gesuggereerd dat die het doelwit kon zijn. Musk heeft dat nu bevestigd.

In de klacht van Justitie staat dat een Rus genaamd Egor Igorevich Kriuchkov geprobeerd heeft een medewerker van de fabriek om te kopen om malware in het netwerk te verspreiden. De malware in kwestie zou ransomware installeren, waardoor de fabriek een tijdlang stil zou liggen.

Kriuchkov zou de medewerker een miljoen dollar hebben geboden, maar die informeerde in plaats daarvan zijn baas. Tesla haalde er vervolgens de FBI bij, die de medewerker liet afspreken met Kriuchkov om hem in de val te lokken. Kriuchkov werd op 22 augustus bij een undercoveroperatie gearresteerd.

De mededeling komt er nadat de Amerikaanse Justitie een klacht vrijgaf die spreekt over een mislukte malware-aanval tegen een niet nader genoemd bedrijf in de stad Sparks in Nevada. Tesla heeft daar een fabriek die batterijen en elektrische motoren maakt, dus werd al snel gesuggereerd dat die het doelwit kon zijn. Musk heeft dat nu bevestigd.In de klacht van Justitie staat dat een Rus genaamd Egor Igorevich Kriuchkov geprobeerd heeft een medewerker van de fabriek om te kopen om malware in het netwerk te verspreiden. De malware in kwestie zou ransomware installeren, waardoor de fabriek een tijdlang stil zou liggen. Kriuchkov zou de medewerker een miljoen dollar hebben geboden, maar die informeerde in plaats daarvan zijn baas. Tesla haalde er vervolgens de FBI bij, die de medewerker liet afspreken met Kriuchkov om hem in de val te lokken. Kriuchkov werd op 22 augustus bij een undercoveroperatie gearresteerd.